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增1起BA.5接機感染 入境總量放寬為每週5萬人

中央社／ 台北22日電

指揮中心今天公布，國內新增34例BA.5本土病例，其中2人為接機感染；另外，考量近9月開學，民眾及境外生返台入境需求增加，即日起調升入境總量人數為每週5萬人次。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，國際Omicron的BA.4、BA.5株疫情再起，國內社區陸續出現零星社區傳播。中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增96例Omicron亞型變異株確定病例，分別為34例本土個案及62例境外移入。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，上週新增檢出34例BA.5本土病例，分別為北部26例、中部2例及南部6例，包含2人為接機者，是一對居住在北部50多歲夫妻，7月31日到桃園機場接從菲律賓回國兒子一家人。

羅一鈞指出，由於入境者中有人確診檢出BA.5，針對接機夫妻倆採檢、定序，確定皆為BA.5本土個案，這起接機染疫事件累計3人染疫，分別為2名本土個案、1名境外移入病例。

羅一鈞說，今天新增其餘個案初步疫調皆為散發，目前累計Omicron亞型變異株本土個案，92例本土BA.5、3例本土BA.4，截至目前，BA.5病例暫未出現重症，均為無症狀或輕症個案。

羅一鈞表示，BA.5本土個案在全國定序數中占比約18%，以北部23%及中南部約占10%，東部尚未檢出，目前看來，BA.4、BA.5無論住院率、重症率都沒有比較高，僅傳播力較強，顯示上一波BA.2免疫防火牆仍有一定效果。

上週檢驗67例境外移入定序，62例是BA.4、BA.5、BA.2.75，BA.5株最大宗、占85%。羅一鈞說，增加來源國家以歐美居多，新加坡、越南等國家快速增加；BA.2.75來源國分別為美國、泰國、印度，各新增1例，整體占比4.5%，兩者都是未來要持續關注的變異株。

指揮中心並表示，考量已近9月開學，台灣民眾及境外生返台入境需求增加，經綜合評估國內外疫情、邊境管制執行情形及國內防疫與醫療量能，自即日零時（航班表定抵台時間）起，調升入境總量人數為每週5萬人次為原則。

新冠肺炎 COVID-19

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