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台北市疫情微幅升溫 柯文哲：未來2周是重點觀察期

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
台北市長柯文哲今天赴議會專案報告北市商圈市場振興、雙語教育等議題，談到台北市近日疫情，他表示台北市確診有微幅上升，未來兩周是重點觀察期。記者余承翰／攝影
台北市長柯文哲今天赴議會專案報告北市商圈市場振興、雙語教育等議題，談到台北市近日疫情，他表示台北市確診有微幅上升，未來兩周是重點觀察期。記者余承翰／攝影

台北市長柯文哲今天赴議會專案報告北市商圈市場振興、雙語教育等議題，報告相關熊好券2.0進度時，柯文哲談到台北市近日疫情，他表示台北市確診有微幅上升，未來兩周是重點觀察期，不可能疫情還沒有完全趨緩，開始做振興，熊好券2.0推出的時間還沒有確定，上路時間差不多是9月、10月。

柯文哲也指出，日本確診最近增加太多，因台灣與日本相當接近，包括生活模式等，「我想奇怪，最近日本疫情爆發一蹋糊塗，台灣會不會受到影響？」推出振興方案，總不能在疫情爆發時候，因此熊好券2.0的推出時間還要再觀察兩周，且不能光看台北市疫情，要雙北確診人數最低掉到4千多。

台北市長柯文哲今天赴議會專案報告北市商圈市場振興、雙語教育等議題，談到台北市近日疫情，他表示台北市確診有微幅上升，未來兩周是重點觀察期。記者余承翰／攝影
台北市長柯文哲今天赴議會專案報告北市商圈市場振興、雙語教育等議題，談到台北市近日疫情，他表示台北市確診有微幅上升，未來兩周是重點觀察期。記者余承翰／攝影
台北市長柯文哲（右）與副市長黃珊珊（左）上午赴市議會備詢。記者余承翰／攝影
台北市長柯文哲（右）與副市長黃珊珊（左）上午赴市議會備詢。記者余承翰／攝影

新冠肺炎 COVID-19

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