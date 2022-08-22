台灣邊境何時開放？重症醫揭「6關鍵」坦言：還有一點小距離

新冠肺炎疫情延燒超過兩年，目前台灣每天的單日本土確診數仍破萬例，境外移入也有上百例，因此不少民眾相當好奇「台灣邊境何時能開放？」對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書上發文，表示開放與否要參考「6大條件」。

黃軒醫師日前在臉書上發文，整理出影響邊境是否開放的6大條件：

一、國外疫情發展

目前世界各地的BA.5病毒趨勢各有不同，有的「上升」、有的進入「平原」，更多的正在「下降」⋯而台灣就是屬於正在爬升階段中。

二、有沒有新突變病毒

印度檢測到具有超強傳染性的Omicron BA.2.75，引起科學家們的擔憂，因為它不僅在印度肆虐，且出現在多個國家，包括美國、澳洲、德國、英國和加拿大在內的大約10個國家已發現了這種病毒。

科學家表示，BA.2.75可能會迅速傳播，且具備逃逸疫苗。目前還不清楚BA.2.75是否會比其他Omicron變種病毒，例如現在全球知名的BA.5，會引發更嚴重的症狀？

三、全球疫苗的情況

全球接種疫苗的覆蓋率，目前也只有67.5%。

四、台灣疫苗的情況

台灣新冠疫苗至少施打一劑的人占總人口89.72%、施打兩劑的人占總人口83.91%、施打加強劑的人占總人口78.90%。對此，黃軒坦言台灣對付Omicron變種病毒，加強劑的覆蓋率8成以上還有一點小距離。

五、社區感染大爆發

台灣的Omicron變異株BA.5確實已進入社區，專家一致認為過不久後，BA.5將成為國內主流病毒株，邊境開放的腳步也會緩下來。

六、院內感染爆發

本地醫院是否有發生群聚感染，這可能是醫療崩潰的前兆，目前本土的醫院守護很好，大家應該放心。

綜合以上參考條件，黃軒醫師直言「這樣大家懂了？開放邊界，我們專業考量是如此的複雜關係」。在貼文的最後，他也再次呼籲「民眾做好戴口罩、勤洗手、還有加強劑的追打是很重要的，畢竟Omicron病毒最怕的仍然是這支針！」

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