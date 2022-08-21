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嬰幼兒第2劑開打 次世代疫苗ACIP估9月開會討論

中央社／ 台北21日電
莊人祥表示，國內疫情升降，應以整週確診總數比較，8月14日至20日總數比上一週增加1900多例，疫情增幅為1.3%，呈現微升趨勢。圖／指揮中心提供
莊人祥表示，國內疫情升降，應以整週確診總數比較，8月14日至20日總數比上一週增加1900多例，疫情增幅為1.3%，呈現微升趨勢。圖／指揮中心提供

國內BA.5疫情高峰將至，嬰幼兒疫苗接種作業持續，昨天起開放接種莫德納嬰幼兒第2劑疫苗，開打首日施打1600多人；而各界關注的次世代疫苗，ACIP會議預估最快9月初開會討論。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，疫苗也持續接種，根據中央流行疫情指揮中心統計，6個月到4歲幼兒疫苗接種情形，第1劑接種14萬7588人，占該年齡層18.9%，第2劑共接種1679人，接種率為0.2%。

127.68萬劑輝瑞嬰幼兒疫苗8月19日抵台，預計8月26日完成檢驗封緘、27日起配送，最快當天開打。指揮中心發言人莊人祥今天下午接受媒體聯訪時表示，輝瑞嬰幼兒疫苗施打維持表訂時程，但考量部分縣市幅員廣，配送疫苗耗時，可能延後至8月28日，尊重各縣市安排。

各界關注的莫德納COVID-19次世代疫苗最新進度，指揮中心日前說，食藥署正在審查莫德納次世代疫苗緊急授權（EUA），若9月前通過，最快9月中進貨。衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）暫定9月初開會，若國內緊急授權提早通過，ACIP會議將提前舉行。

莊人祥表示，國內疫情升降，應以整週確診總數比較，8月14日至20日總數比上一週增加1900多例，疫情增幅為1.3%，呈現微升趨勢。

全國COVID-19疫苗接種率第1劑為92.4%、第2劑86.4%、追加劑第1劑71.9%、追加劑第2劑8.7%，其中65歲以上追加劑第2劑接種率為32.2%。指揮中心提醒，隨著下一波疫情將至，提醒符合接種資格民眾儘速接種，以獲得保護力，降低重症死亡風險。

新冠肺炎 COVID-19 疫苗 莊人祥

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