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嘉縣護理師持刀砍同事鮮血直流 遭醫院保全制伏

中重症增1歲童出現「草莓舌、唇腫」診斷為MIS-C 住院治療中

中重症增1歲童MIS-C 幼兒第2劑首日接種1600人

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
莊人祥表示，新增一例孩童多炎症症候群（MIS-C）個案，仍在一般病房觀察中。另六個月到四歲第二劑疫苗昨開打，累計1697人接種，占該年齡層0.2%。圖／指揮中心提供
莊人祥表示，新增一例孩童多炎症症候群（MIS-C）個案，仍在一般病房觀察中。另六個月到四歲第二劑疫苗昨開打，累計1697人接種，占該年齡層0.2%。圖／指揮中心提供

國內今天新增新冠肺炎中重症97例、死亡26例。指揮中心發言人莊人祥表示，新增一例孩童多炎症症候群（MIS-C）個案，仍在一般病房觀察中。另六個月到四歲第二劑疫苗昨開打，累計1697人接種，占該年齡層0.2%。

今新增本土病例死亡個案，為14例男性、12例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、22例具慢性病史、19例未接種三劑疫苗。確診日介於今年5月14日至8月18日，死亡日期介於5月15日至8月18日。今年以來中重症累計2萬2963例，死亡8780例。

中重症個案則出現一例兒童MIS-C個案，為一歲男童，無慢性病史也未接種疫苗。曾於7月16日確診，8月15日起出現發燒、嘔吐食欲下降等症狀，8月18日赴急診檢查有草莓舌、嘴唇紅腫、結膜炎，初步診斷為MIS-C，給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，目前仍在一般病房觀察治療中。

目前12歲以下兒童重症累計180例，包括27例腦炎、21例肺炎、3例敗血症、10例哮吼、109例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡；上述個案已有27人死亡。

根據統計，六個月到四歲幼兒疫苗接種情形，目前第一劑共接種14萬7588人，該年齡層接種率達18.9％；第二劑共接種1679人，接種率為0.2％。至於全國疫苗接種率第一劑為92.4％、第二劑86.4％、追加劑第一劑71.9％、追加劑第二劑8.7％；其中65歲以上追加劑第二劑接種率為32.2％。

口服藥物領用情形。圖／指揮中心提供
口服藥物領用情形。圖／指揮中心提供
本土病例分析。圖／指揮中心提供
本土病例分析。圖／指揮中心提供
醫療資源。圖／指揮中心提供
醫療資源。圖／指揮中心提供
本土病例分析。圖／指揮中心提供
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