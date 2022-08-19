快訊

《數位中介法》惹質疑 NCC下周公聽會「先喊卡」

余天寸步不離余苑綺病房 痛心同意「病危不再急救」

BA.5疫情將上升 指揮中心提醒快篩使用「5大誤區」

中央社／ 台北19日電
快篩試劑示意圖。報系資料照／記者葉信菉攝影
快篩試劑示意圖。報系資料照／記者葉信菉攝影

本土BA.5疫情即將到來，疫情指揮中心今天提醒，使用家用快篩試劑5大誤區，尤其當結果呈現陽性時，每1個人的試劑和健保卡一起拍照，不要多人的試劑一起拍。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，中央流行疫情指揮中心預估本土Omicron BA.5疫情最快8月中下旬將升溫。指揮中心指揮官王必勝今天在疫情記者會上表示，「未來疫情很快要上升」，之後也會陸續重申快篩陽性注意事項，也再提醒口罩配戴方式。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提醒，現在快篩陽性後經醫師診斷確診的規定照舊，但在使用快篩時有些容易疏忽事項要注意，包括在操作前要詳閱說明書、確認快篩試劑是否過期、採檢深度是否足夠等。

另提醒民眾要等15分鐘再進行判讀，以免試驗影響結果。羅一鈞說，要確認是否出現控制線（C線），沒有這條線即無效；如果快篩檢驗為陽性，每1個人的快篩試劑和健保卡一起拍照，不要多人的試劑一起拍，以免影響醫師視訊診療判斷。

新冠肺炎 COVID-19 快篩試劑 BA.5 羅一鈞

延伸閱讀

中小學不再1確診全班停課 王必勝：下周一宣布防疫新制

嬰幼兒輝瑞BNT疫苗來了 127.68萬劑上午抵台

獲邀出席演唱會將開金嗓 羅一鈞：能與偶像合唱很興奮

你中了嗎？ 指揮中心曝4大口罩NG行為

相關新聞

9月底、10月初有望開放邊境？ 指揮中心這樣說

蔡英文總統今出席2022台北國際觀光博覽會開幕儀式，致詞時表示，現在正是時候為重新爭取國際旅客來台做好準備，已經請行政院...

中小學不再1確診全班停課 王必勝：下周一宣布防疫新制

中小學將於8月30日開學，教育部昨晚召開全國教育局長會議，初步達成共識，開學前三周維持「班上一人確診全班停課三天」規範，...

BA.5疫情將上升 指揮中心提醒快篩使用「5大誤區」

本土BA.5疫情即將到來，疫情指揮中心今天提醒，使用家用快篩試劑5大誤區，尤其當結果呈現陽性時，每1個人的試劑和健保卡一...

今年首批BNT幼兒劑型疫苗127.68萬劑 今運抵桃機

中央流行疫情指揮中心今天表示，今年第一批採購BNT幼兒劑型疫苗127.68萬劑，於今日上午11點15分由華航CI-552...

嬰幼兒輝瑞BNT疫苗來了 127.68萬劑上午抵台

中央流行疫情指揮中心今表示，今年第一批採購Pfizer-BioNTech幼兒劑型疫苗127.68萬劑，上午抵達桃園國際機...

40多歲男打1劑發燒抽搐當天亡 10月大男嬰哮吼住ICU中

中央流行疫情指揮中心今公布新增126例中重症個案，包括中症83例、重症43例，以及死亡32例。最年輕死亡為一名40多歲男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。