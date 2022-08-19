嬰幼兒輝瑞BNT疫苗來了 127.68萬劑上午抵台
中央流行疫情指揮中心今表示，今年第一批採購Pfizer-BioNTech幼兒劑型疫苗127.68萬劑，上午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，檢驗封緘預估8月26日完成，預計8月27日起配送各縣市政府，再提供給6個月至4歲幼兒基礎劑接種使用。本批效期至2023年4月30日。
指揮中心指出，已於今年7月21日與香港復星公司及德國BioNTech公司簽署COVID-19疫苗供應協議第一次修正合約，並與美國Pfizer公司及德國BioNTech公司簽署兒童疫苗補充協議第一次修正合約，預定供應190萬劑幼兒劑型及110萬劑兒童劑型疫苗做為幼兒基礎劑(3劑)及兒童基礎劑(2劑)或追加劑使用。
國內今年至8月18日累計新冠本土個案共493萬6993例，包括中重症2萬2749例，死亡8718例。指揮中心分析，兒童重症176例中，MIS-C的0到5歲發生最多，共有65例，占比67%，醫療應變組副組長羅一鈞表示，呼籲家長盡快帶孩子接種疫苗，增加保護力。
疫情快報
▪【疫情專題】8月18日新增本土22,559例、境外移入260例 確診死亡32例
▪【整理包】「長新冠」9種症狀、怎麼吃能預防？6大QA一次懂
▪【圖表】滾動調整每周都有變化！最新防疫規定整理看這裡（持續更新）
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言