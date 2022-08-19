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嬰幼兒輝瑞BNT疫苗來了 127.68萬劑上午抵台

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嬰幼兒輝瑞BNT疫苗來了 127.68萬劑上午抵台

聯合報／ 記者許政榆沈能元／台北即時報導
今年第一批採購Pfizer-BioNTech幼兒劑型疫苗127.68萬劑，上午抵達桃園國際機場。圖／指揮中心提供
今年第一批採購Pfizer-BioNTech幼兒劑型疫苗127.68萬劑，上午抵達桃園國際機場。圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心今表示，今年第一批採購Pfizer-BioNTech幼兒劑型疫苗127.68萬劑，上午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，檢驗封緘預估8月26日完成，預計8月27日起配送各縣市政府，再提供給6個月至4歲幼兒基礎劑接種使用。本批效期至2023年4月30日。

指揮中心指出，已於今年7月21日與香港復星公司及德國BioNTech公司簽署COVID-19疫苗供應協議第一次修正合約，並與美國Pfizer公司及德國BioNTech公司簽署兒童疫苗補充協議第一次修正合約，預定供應190萬劑幼兒劑型及110萬劑兒童劑型疫苗做為幼兒基礎劑(3劑)及兒童基礎劑(2劑)或追加劑使用。

國內今年至8月18日累計新冠本土個案共493萬6993例，包括中重症2萬2749例，死亡8718例。指揮中心分析，兒童重症176例中，MIS-C的0到5歲發生最多，共有65例，占比67%，醫療應變組副組長羅一鈞表示，呼籲家長盡快帶孩子接種疫苗，增加保護力。

指揮中心宣布，今年第一批採購Pfizer-BioNTech幼兒劑型疫苗127.68萬劑，上午抵達桃園國際機場。圖／指揮中心提供
指揮中心宣布，今年第一批採購Pfizer-BioNTech幼兒劑型疫苗127.68萬劑，上午抵達桃園國際機場。圖／指揮中心提供

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