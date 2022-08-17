快訊

直播／本土+24,669、33病歿 新北病例衝破5千

艾成遺體送往板橋殯儀館 李明依陪王瞳抵警局做筆錄

林智堅「論文門」賴清德低調與鄭文燦力挺 牽動綠營2024角力

開學在即 新北：全力防範BA.5入侵校園

中央社／ 新北17日電
新北市長侯友宜提醒新北市各場所防疫不可掉以輕心，尤其BA.5疫情慢慢上升，新北人流與車流頻繁，開學後的校園健康與安全更要小心。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
新北市長侯友宜提醒新北市各場所防疫不可掉以輕心，尤其BA.5疫情慢慢上升，新北人流與車流頻繁，開學後的校園健康與安全更要小心。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

新北市府今天表示，即將開學，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）BA.5病毒株已經有本土病例，仍須高度警戒防疫，將全力備戰守住校園防疫與孩子的健康，也請幼兒前往接種疫苗。

新北市府上午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）應變會議，衛生局長陳潤秋報告，全球疫情趨緩，依據世界衛生組織（WHO）8月10監測資料，病毒株BA.5佔全球檢出病毒株約69.7%，BA.4約9.1%。

陳潤秋說，截至15日全國累計58例BA.5、1例BA.4本土確定病例，其中，新北累計8例BA.5本土確定病例。她說，另外，8月10日至16日，新北確診3萬995人，比起上週確診人數上升7.86%，防疫仍須高度警戒。

市長侯友宜說，在行動治理時，仍提醒新北市各場所防疫不可掉以輕心，尤其BA.5疫情慢慢上升，新北人流與車流頻繁，開學後的校園健康與安全更要小心。

衛生局也公布新北6個月至5歲幼兒第1、2劑疫苗接種資訊，包括第3期預約開放為17日至18日，每日上午9時至晚上6時，接種時間為8月19日至24日，接種疫苗種類為莫德納。

第4期預約開放為22日至24日每日上午9時至晚上6時，接種時間為25日至31日，疫苗種類為莫德納、BNT（配合中央配賦時程開放預約接種）。

衛生局表示，可以前往「新北市COVID-19疫苗接種預約系統」預約，接種地點為212家醫療院所，29家衛生所以及中和Global Mall、林口MITSUI OUTLETPARK接種站。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

林佳龍允編20億給長者裝假牙 新北：已有補助別誤導

疫苗第4劑50歲以上接種 新北開放預約

新北幼兒莫德納第一期明開打 第二期同步開放預約

長尾效應快來了！新北確診+4997下降速度趨緩 嬰幼兒疫苗接種明預約

相關新聞

MIS-C累計達百例 僅19人接種過新冠疫苗

國內今天新增新冠肺炎中重症111例、死亡33例。其中新增兩例孩童多炎症症候群（MIS-C）個案，分別為一歲和三歲男童；截...

獨／3劑84天失效 學者籲4劑間隔縮短 指揮中心：可評估

台大公衛流病與預醫所團隊今直播時指出，英國長照機構住民及工作人員之最新研究發現，第三劑接種84天後就無法有效預防感染，預...

本土+2萬4669例、204例境外、33死 較上周增4.2％

國內今天新增2萬4669例本土個案、204例境外移入個案，另確診個案中死亡33例。指揮中心發言人莊人祥表示，和上周相比增...

苗縣+648 籲兒童接種疫苗降低MIS-C發生率

苗栗縣今天新增648例，其中頭份、苗栗、竹南3鄉鎮市仍超過百例，全縣今年累計本土案例達10萬3667人，人口占比確診率達...

開學在即 新北：全力防範BA.5入侵校園

新北市府今天表示，即將開學，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）BA.5病毒株已經有本土病例，仍須高度警戒防疫，將全...

批高端耗損率高 藍委：陳時中丟下爛攤子跑去選舉

衛福部授予高端疫苗緊急授權（ＥＵＡ）製造滿一周年，衛福部稱採購500萬劑疫苗今年3月全數到貨。國民黨立委萬美玲日前質疑，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。