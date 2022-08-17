開學在即 新北：全力防範BA.5入侵校園
新北市府今天表示，即將開學，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）BA.5病毒株已經有本土病例，仍須高度警戒防疫，將全力備戰守住校園防疫與孩子的健康，也請幼兒前往接種疫苗。
新北市府上午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）應變會議，衛生局長陳潤秋報告，全球疫情趨緩，依據世界衛生組織（WHO）8月10監測資料，病毒株BA.5佔全球檢出病毒株約69.7%，BA.4約9.1%。
陳潤秋說，截至15日全國累計58例BA.5、1例BA.4本土確定病例，其中，新北累計8例BA.5本土確定病例。她說，另外，8月10日至16日，新北確診3萬995人，比起上週確診人數上升7.86%，防疫仍須高度警戒。
市長侯友宜說，在行動治理時，仍提醒新北市各場所防疫不可掉以輕心，尤其BA.5疫情慢慢上升，新北人流與車流頻繁，開學後的校園健康與安全更要小心。
衛生局也公布新北6個月至5歲幼兒第1、2劑疫苗接種資訊，包括第3期預約開放為17日至18日，每日上午9時至晚上6時，接種時間為8月19日至24日，接種疫苗種類為莫德納。
第4期預約開放為22日至24日每日上午9時至晚上6時，接種時間為25日至31日，疫苗種類為莫德納、BNT（配合中央配賦時程開放預約接種）。
衛生局表示，可以前往「新北市COVID-19疫苗接種預約系統」預約，接種地點為212家醫療院所，29家衛生所以及中和Global Mall、林口MITSUI OUTLETPARK接種站。
▪【疫情專題】8月17日新增本土24,669例、境外移入204例 確診死亡33例
▪【整理包】「長新冠」9種症狀、怎麼吃能預防？6大QA一次懂
▪【圖表】滾動調整每周都有變化！最新防疫規定整理看這裡（持續更新）
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言