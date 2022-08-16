快訊

非辭職！陳明通婉拒到國發所上課 台大證實：不再應聘

肯亞選舉不平靜？不透明計票與不被信服的新總統

影／美而美三重總公司倉儲失火 新北消防局大批人車搶救中

本土疫情走向持平 染疫死亡數創97天來最低

中央社／ 台北16日電

指揮中心發言人莊人祥今天表示，COVID-19本土疫情本週走向持平，死亡人數是自5月11日以來最低，為相隔97天來最低紀錄；長照機構疫情同樣處於低點，致死率約2.66%。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，莊人祥今天下午中央流行疫情指揮中心記者會說明，今天新增2萬2902例本土個案，確診個案新增中重症40例（中症27例、重症13例），其中16人死亡；另外，境外移入增270例。

今天新增16例本土病例死亡個案，年齡介於50歲至90多歲以上，分別為7女9男，都有慢性病史，皆屬重度感染個案，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天沒有新增特殊中重症，也沒有兒少死亡及重症病例。

針對全國長照住宿式機構疫情，羅一鈞說，上週新增221名工作人員確診及523名住民確診，致死率維持約2.66%。自今年1月1日至8月14日，通報機構間數達1617家，確診住民人數為4萬7950人、確診工作人員數為1萬3324人。

統計這波本土疫情自4月起至8月14日，住宿式服務機構中重症送醫人數共有3963人，累計死亡人數1277人；8月8日至14日新增死亡人數為14人，護理機構10人最多、社福機構4人次之。

全國住宿式機構定期篩檢陽性率趨勢，8月8日至8月14日機構住民陽性率為0.97%，較8月1日至8月7日的0.91%短期走向略為上升，上週工作人員陽性率降至0.6%。

根據指揮中心統計，今年1月至8月15日，本土輕症、無症狀個案累計484萬4053例、占99.54%，中症累計1萬2407例、占0.25%，重症累計9995例、占0.21%，其中死亡累計8620人。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

英率先通過莫德納次世代疫苗 莊人祥曝國內審查進度

「9月起一人一室」同家人怎麼住？3大問題一次解答

上周確診數略升0.9％ 莊人祥：預估本周疫情仍持平

本土+2萬802例、290例境外 莊人祥：較上周日下降4.5%

相關新聞

首例BA.4同住家人定序為出爐 長照陽性率降

指揮中心昨公布首例BA.4本土個案，個案的三名同住家人也快篩陽性，正在採檢定序。醫療應變組副組長羅一鈞表示，定序結果尚未...

機組員外站執勤仍得隔離 莊人祥：評估染疫情形後調整

新冠肺炎疫情趨緩，但至今航空公司機組員執行飛行任務，到了外站僅能在下榻飯店「足不出戶」隔離，直到下一趟任務才能離開房間，...

英率先通過莫德納次世代疫苗 莊人祥曝國內審查進度

英國宣布給予莫德納次世代使用許可，成為全球首個批准使用針對原始病毒株和Omicron變異株「雙價疫苗」的國家。至於國內進...

竹縣+581 本周六開設婦幼館站 提供嬰幼兒、成人接種

新竹縣今天新增581例COVID-19確診案例，年齡分布介於0至90歲，確診者集中在18至64歲青壯年，約占69%。衛生...

本土＋2萬2902 死亡＋16 創97天來最低

新冠肺炎今天新增2萬2902例本土個案、 270例境外移入個案，確診另確診個案新增死亡16例，是5月11日以來、相隔97...

疫情再起 醫師戳破免口罩幻想：新冠不會流感化

本土個案昨新增15596例，指揮中心示警，單日確診恐再衝上6萬人，醫師沈政男表示認同，更進一步指出，兩周後BA.5將超過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。