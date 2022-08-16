本土疫情走向持平 染疫死亡數創97天來最低

指揮中心發言人莊人祥今天表示，COVID-19本土疫情本週走向持平，死亡人數是自5月11日以來最低，為相隔97天來最低紀錄；長照機構疫情同樣處於低點，致死率約2.66%。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，莊人祥今天下午中央流行疫情指揮中心記者會說明，今天新增2萬2902例本土個案，確診個案新增中重症40例（中症27例、重症13例），其中16人死亡；另外，境外移入增270例。

今天新增16例本土病例死亡個案，年齡介於50歲至90多歲以上，分別為7女9男，都有慢性病史，皆屬重度感染個案，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天沒有新增特殊中重症，也沒有兒少死亡及重症病例。

針對全國長照住宿式機構疫情，羅一鈞說，上週新增221名工作人員確診及523名住民確診，致死率維持約2.66%。自今年1月1日至8月14日，通報機構間數達1617家，確診住民人數為4萬7950人、確診工作人員數為1萬3324人。

統計這波本土疫情自4月起至8月14日，住宿式服務機構中重症送醫人數共有3963人，累計死亡人數1277人；8月8日至14日新增死亡人數為14人，護理機構10人最多、社福機構4人次之。

全國住宿式機構定期篩檢陽性率趨勢，8月8日至8月14日機構住民陽性率為0.97%，較8月1日至8月7日的0.91%短期走向略為上升，上週工作人員陽性率降至0.6%。

根據指揮中心統計，今年1月至8月15日，本土輕症、無症狀個案累計484萬4053例、占99.54%，中症累計1萬2407例、占0.25%，重症累計9995例、占0.21%，其中死亡累計8620人。

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