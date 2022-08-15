BA.5今增加33例 單日高推估確診6萬人

BA.5本土個案今天一口氣增加33例，外界擔心疫情這周是否會反轉上升。指揮中心指揮官王必勝表示，現在採社區監測，確實發現BA.5個案逐漸增加中，不過整體確診數與前一周相比持平，預期這周可能也是持平。而根據疫情高中低推估，高推估單日確診六萬人、低推估則為三萬人。

針對今天公布的33例BA.5個案，醫療應變組副組長羅一鈞表示，除了一位是接機者，為明確的確定病例接觸者外，其餘初步看來都是散發個案，目前已完成20例個案已完成疫調，其餘13例還在進行疫調。

而首例BA.4個案因有三名家人也驗出陽性，是否定調為家庭群聚，羅一鈞表示，三位同住家人正在安排採檢，如果病毒量夠也會定序，目前尚未定序出BA.4，現在只能說是疑似家庭群聚。

另外，日本東京大學發表的一項最新研究發現，就算曾經感染BA.5，體內產生的中和抗體恐怕也難以預防BA.2.75。羅一鈞表示，該研究是BA.5感染後再看BA.2.75感染，Omicron分類數字不同，代表交叉保護力會有問題，因為BA.2.75在BA.5流行下還是有可能免疫逃脫。

不過國內BA.2流行，面對BA.5和BA.2.75究竟哪個逃脫能力比較強。最近人體研究顯示，針對BA.2的免疫力，BA.5的免疫逃脫能力高於BA.2.75。BA.5下降七倍，BA.2.75只下降五倍，因此還是比較需要嚴防BA.5。

而針對接下來國內面對長新冠高峰加上BA.5流行，醫療量能壓力是否能承載。羅一鈞表示，國際上估計1/8的長新冠盛行率是以去年和前年資料估計，當時變異株是Alpha或Delta。

而Omicron長新冠的發生率較低，外加長新冠不像MIS-C會在短時間內爆發，症狀輕微、以門診就醫為主，不需要到長期在門診追蹤或住院，因此不至於對醫療量能有壓力或排擠。 指揮中心指揮官王必勝。圖／指揮中心提供

商品推薦