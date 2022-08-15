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中重症+33創104天新低 六歲童MIS-C治療中

聯合報／ 記者楊雅棠鄒尚謙邱宜君／台北即時報導
圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

新冠肺炎今天新增死亡22例、中重症33例，創下5月3日以來新低。醫療應變組副組長羅一鈞表示，中重症新增一例兒童多炎症症候群（MIS-C）重症個案，現仍於一般病房治療中。

今天新增死亡個案年齡介於50多歲至90多歲以上，22例具慢性病史、16例未完整接種三劑疫苗、10人超過80歲以上。今年以來中重症累計2萬2362例，死亡8604例。

另中重症新增一名六歲男童，無慢性病史，6月6日曾新冠確診。8月4日起陸續出現發燒、腹痛、腹瀉、紅眼、全身出疹、雙腿腫脹，8月11日門診就醫檢查有結膜眼、喉嚨紅腫、草莓舌，研判MIS-C而收治一般病房住院，給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，目前仍住院中。

其中12歲以下兒童重症個案共168例，包括腦炎27例、肺炎21例、心肌炎1例、敗血症3例、哮吼9例、MIS-C98例、共病3例，以及到院前死亡6例；其中死亡個案共27例。

新冠肺炎 COVID-19

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