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醫看台灣現況吐擔憂「康復再確診機率增」 揭二次染疫3原因

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為兒童施打疫苗。報系資料照／記者葉信菉攝影
圖為兒童施打疫苗。報系資料照／記者葉信菉攝影

林口長庚醫院小兒科醫師吳昌騰11日在臉書分享觀察紀錄，他表示11日有一例新冠確診病逝的3歲男童，染疫後原本居家照護中，後續出現發燒、臉色蒼白、呼吸困難至急診，就醫隔天就不幸逝世，他也透露「這幾天，我上兒科急診感覺COVID-19病例真的是增加中！」

他舉例，近日有幾個家庭全家人一起出遊後，有的是小孩子確診，有的是全家確診，不只如此，兒科急診有發燒、腹瀉的病人，也有新冠病毒重症病人，也有沙門氏菌感染重症病例，他呼籲大眾千萬要多加注意。

吳昌騰分享「重複感染」的狀況，他直言一個人感染新冠病毒的次數「沒有限制」，而且很多人已經感染好幾次了，「對於染疫康復者來說，免疫力可以持續大約3個月到幾年，這使人們不太可能在1個月內二次確診」，但他也點出在Omicron大流行時，最早1個月內就會重複感染新冠病毒。

他也分享各國的染疫狀況，美國CDC研究指出再次感染與第一次感染相同的新冠病毒，或再次感染不同的新冠病毒都是可能的，且有具體報告發現，再次確診的時間點通常發生在「初次感染後23至87天之間」。澳洲則觀察到確診者會在「6至8周內發生第二次感染，且幾乎可以肯定是BA.4或BA.5」。

鄰近的南韓則針對最新的病毒性再感染分析，7月第一次感染到第二次感染的平均持續時間約為5個月，比6月份縮短2個月，且再感染的比例也飆升1.7倍，從3.71%上升到6.59%，其原因則歸咎於BA.5。

吳昌騰歸納出目前二次感染的可能的3種原因，BA.5變種病毒比以前的病毒更具傳染性且擅長逃避免疫，可能與先前感染或疫苗接種的免疫力減弱有關，或取決於個人的免疫系統，取決於他們的抗體水平。

他直言「台灣的現況，隨著疫苗的保護作用減弱，二度感染的情況預計就會再增加」，但也強調「疫苗打好、打滿很重要」，美國CDC一項研究表明50歲以上的人在打完第三劑後的4個月，只有55%的人不會因COVID-19感染住院，但施打第四劑後，這種比率躍升至80%。

新冠肺炎 COVID-19 新冠疫苗

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