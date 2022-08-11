北市失聯居檢者王紫嵐找到了 恐遭罰60萬元

中央社／ 台北11日電
台北市松山區一名40歲女性王紫嵐在居家檢疫首日失聯，今天傍晚在三重被尋獲，民政局表示，由於王紫嵐失聯超過48小時，預計開出60萬元罰單，確切金額明天開會確認。示意圖／報系資料照
台北市松山區一名40歲女性王紫嵐在居家檢疫首日失聯，今天傍晚在三重被尋獲，民政局表示，由於王紫嵐失聯超過48小時，預計開出60萬元罰單，確切金額明天開會確認。示意圖／報系資料照

台北市松山區一名40歲女性王紫嵐在居家檢疫首日失聯，今天傍晚在三重被尋獲，民政局表示，由於王紫嵐失聯超過48小時，預計開出60萬元罰單，確切金額明天開會確認。

台北市民政局昨天發布新聞稿表示，本國籍40歲女性王紫嵐9日下午自菲律賓馬尼拉入境，不過入境填寫手機號碼經里幹事電訪多次未接聽，區公所會同警政單位至檢疫地址、戶籍地松山區自宅現場訪視也沒人應門，請民眾協尋。

民政局區政監督科長郭素蓉向中央社記者表示，警政單位約在今天下午5時於新北三重一處旅館尋獲王紫嵐，將移送COVID-19（2019冠狀病毒疾病）集中檢疫所加強管理，由於王紫嵐失聯時間超過48小時、不到72小時，預計開罰60萬元，確切金額將在明天開會確認。

郭素蓉說，王紫嵐與一名一起入境的男性在填寫居家檢疫資料時共用同一支手機號碼，但檢疫地址不同，這支手機則一直處於關機狀態，等於兩人同時失聯。

郭素蓉指出，請警方協尋的同時，里幹事持續試圖電訪，終於等到這名男性今天下午開機回電，警方因此透過電信訊號抓到兩人位置。

郭素蓉表示，兩人自述不清楚檢疫規定，稱因為家中有住人所以不方便檢疫，檢疫旅館又很貴，所以自行跑到三重的一般旅館檢疫，不知道已經被公布姓名協尋。

市府官員指出，與王紫嵐一同入境的男性在機場採檢的結果為陽性確診，對社區風險大增，因此特別要求警方及民政系統重視此案，後續順利找到兩人所在地時也提高警覺，穿著完整防護裝備。

新冠肺炎 COVID-19 居家檢疫

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