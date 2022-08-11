新增44例染疫歿、MIS-C再增2例 3歲男童就醫隔日亡
今日本土新增確診個案2萬2650例、死亡44例，包含中重症110例，分別為74例中症、36例重症；同時，兒童新增1例死亡個案、2例MIS-C。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，個案為3歲男童，有先天性疾病，8月5日送醫後投入4種藥物治療，但仍病況惡化隔天不幸離世。
羅一鈞說，今日新增的死亡3歲男童，本身具先天神經系統疾病，7月31日開始發燒，快篩陽後經視訊看診在家服藥，但8月5日因持續發燒、呼吸困難、臉色蒼白送至急診，電腦斷層掃描顯示大腦腫脹，抽血檢驗後，發現有多重器官異常、代謝性酸中毒，懷疑為腦炎，因此收住加護病房，並插管使用呼吸器，期間給予4種藥物治療，有瑞德西韋、免疫球蛋白、降腦壓藥、免疫調節劑，但不幸病況仍持續惡化，在8月6日不幸離世。
新增的2例MIS-C個案，羅一鈞表示，一例為4歲男童、無慢性病史，6月8日確診，8月1日開始出現咳嗽、鼻水、眼皮腫脹，8月4日發燒、腹痛，8月8日就醫檢查發現急性鼻竇炎、結膜炎、黴漿菌肺炎，同時懷疑MIS-C住院，經治療後症狀改善，目前在一般病房。
另一例MIS-C為10歲女童，羅一鈞說，該女童6月19日確診新冠，8月3日起間歇性高燒達40度，活力、食慾下降，8月6日送至急診，抽血顯示疑似MIS-C，隔天住院且有腹瀉症狀，心臟超音波顯示冠狀動脈擴大，經治療後症狀改善，目前仍在一般病房治療中。
指揮中心也公布目前國內12歲以下兒童染疫狀況，累計重症159例，其中最多為MIS-C有90例，其餘27例腦炎、21例肺炎、3例敗血症、8例哮吼、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡；重症個案中已有27例死亡，統計為10例腦炎、5例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及6例到院前死亡。
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