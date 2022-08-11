BA.5本土疫情8月恐升溫 醫估大規模流行機會低

BA.5疫情8月中下旬升溫，台大醫師李秉穎今天表示，國內上波疫情已達到一定群體免疫，認為BA.5疫情大規模流行的機會相對低，也認為入境檢疫3+4政策，早已象徵台灣的解封方向。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩步降溫，但根據中央流行疫情指揮中心預估，OmicronBA.5本土疫情可能在8月中下旬開始升溫，9月底可能迎來高峰。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大小兒感染科醫師李秉穎今天上午接受網路媒體專訪時表示，每種新型變異株剛剛開始流行時，都會引起社會關注或擔憂，但最終並沒有帶來預期的恐怖後果，比方說Delta變異株剛出現時也曾被外界喻為「大魔王」，但在當時清零政策下仍然很快就成功防堵。

李秉穎說，如今Omicron變異株染疫個案以輕症居多，國內在上波疫情中也已達到一定群體免疫程度，儘管BA.5疫情再起，形成大規模流行的機會也較低，應該不至於像先前一樣必須禁止餐廳內用等嚴格措施。

隨各國邊境解封，台灣也將入境檢疫天數從7天鬆綁為3+4，即3天檢疫加上4天自主防疫。

李秉穎說，3天的入境檢疫措施，代表有一半的境外移入病例會進入社區，也象徵「我們已經在解封了」，目前BA.5疫情已經在社區中擴散，大約1到2個月後就會取代主流病毒株，這現象和病毒的生存策略息息相關。

他解釋，人類的基因是相對穩定的DNA，不會一天到晚都突變，但病毒的基因是RNA，必須透過「病毒海」策略、不斷突變，才能找到活下去的方法，只要在大量突變的過程中，有一隻病毒能夠適應、存活，它就會變成相對強勢的病毒。

舉例而言，2003年出現的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）病毒最早是在蝙蝠之間傳播的病毒，但人類在食用野味時把這些病毒吃下肚，病毒也會漸漸突變，變得能夠感染人類細胞，從一開始有限度人傳人，再經過無數次突變，成為能夠大規模傳染的強病毒。

李秉穎表示，正因SARS太致命，也讓防疫單位發展出隔離的措施，只要一出現症狀就隔離，病毒便無法再傳染給他人，加上病毒對熱很敏感，儘管當時藥物、疫苗都還沒研發出來，但因天氣轉熱加上隔離政策，很快就在亞洲地區根除，是一次成功的防疫經驗。

相較之下，水痘病毒就是生存策略很不一樣的病毒，李秉穎說，這些病毒感染到人體後，可能終其一生都躲在體內，讓免疫系統偵測不到，直到人體年紀大、免疫功能衰退，病毒才會再跑出來。

李秉穎指出，COVID-19感染人以後，大多在7天之後才出現重症，與其他病毒3到4天就重症的特性不同，而且很多個案屬於無症狀感染，防堵起來確實有難度，也是這隻病毒獨有的生存策略。

他認為，8月底開學後確實可能迎來一波BA.5本土疫情，但研判傳播規模相對小，民眾只要做好防疫措施即可，不用過於擔憂。

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