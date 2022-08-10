聽新聞
test
0:00 / 0:00

本土+2萬3665例 指揮中心：疫情下降有限

聯合報／ 記者楊雅棠鄒尚謙許政榆／台北即時報導
圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

指揮中心今公布新冠肺炎最新疫情，國內今天新增2萬3665例本土個案、境外移入143例；另確診個案中新增25例死亡個案。指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，和上周個案數差不多，可以看到疫情再下降也很有限。

今日新增本土病例，為1萬937例男性、1萬2712例女性、16例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(4,379例)，台中市(2,962例)，桃園市(2,675例)，台北市(2,627例)，高雄市(2,075例)，台南市(1,703例)，彰化縣(1,056例)，苗栗縣(747例)，新竹縣(730例)，新竹市(611例)，屏東縣(565例)，宜蘭縣(546例)，雲林縣(517例)，花蓮縣(409例)，南投縣(398例)，基隆市(387例)，嘉義縣(359例)，嘉義市(265例)，澎湖縣(253例)，台東縣(224例)，金門縣(161例)，連江縣(16例)。

今日新增25例本土病例死亡個案，為13例男性、12例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、24例具慢性病史、14例未接種3劑疫苗。確診日介於今(2022)年5月19日至8月8日，死亡日期介於6月20日至8月7日。

今日新增143例境外移入個案中，為71例男性、72例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(12例)，泰國(7例)，美國(6例)，菲律賓(4例)，馬來西亞(2例)，肯亞、奧地利、柬埔寨、瑞士、香港、新加坡、印尼及日本(各1例)，另104例感染國家調查中。入境日期介於今年7月14日至8月9日。

指揮中心統計，截至目前國內累計480萬1676例確診，分別為2萬2317例境外移入、477萬9305例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計9298例死亡病例，其中9,283例本土，個案居住縣市分布為新北市2,013例、台北市1,053例、台中市922例、高雄市856例、台南市727例、桃園市697例、彰化縣544例、屏東縣389例、雲林縣283例、南投縣273例、苗栗縣215例、基隆市及嘉義縣各210例、宜蘭縣187例、嘉義市152例、花蓮縣151例、新竹縣144例、台東縣135例、新竹市87例、澎湖縣21例、金門縣14例；另15例為境外移入。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

南投縣提供經濟弱勢族群就醫補助 每年服務870人次

直播／疫情穩定持續觀察 今本土+23665、境外143、死亡+25

防止彰化葉家三兄弟悲歌 縣府推全民雞婆心運動

桃園首見2例BA.5本土個案 本周五、六再開社區接種站

相關新聞

邊境再鬆綁 8月15日起外國人來台也免PCR陰性證明

我國自7月14日零時起放寬國人、持有效居留證及所有來台轉機者，搭機前不須持二日內PCR報告。今天指揮中心再放寬至所有來台...

本土+2萬3665例 指揮中心：疫情下降有限

指揮中心今公布新冠肺炎最新疫情，國內今天新增2萬3665例本土個案、境外移入143例；另確診個案中新增25例死亡個案。指...

面對BA.5疫情須提高警覺 這5縣市0至19歲染疫率已上升

台灣新冠疫情趨緩，並逐漸走向地方流行，但各區域間染疫情形仍有不同。台大公衛教授陳秀熙今於「新冠肺炎科學防疫園地」節目表示...

BA.5來襲…台灣和日本哪裡不一樣？ 莊人祥說原因

針對BA.5變異株入侵，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今表示，台灣再經1、2個月後BA.5就會...

指揮中心評估：我BA.5疫情 不會像日本走高

Omicron變異株BA.5已進入社區，專家預估九、十月將成國內主流病毒株，但各國受BA.5影響不大，估台灣疫情規模不會...

快篩實名制第4輪將上路 指揮中心下午2時說明販售細節

快篩實名制第三輪7月1日實施後一直未實施第四輪，民眾遲遲無法再次購買。然而現行以快篩陽性作為確診依據，有需求民眾大喊吃不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。