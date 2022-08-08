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BA.5單日高推估不到8萬例 暫無中重症個案

中央社／ 台北8日電
指揮中心指揮官王必勝。圖／指揮中心提供
指揮中心指揮官王必勝。圖／指揮中心提供

BA.5本土疫情預計將升溫，目前暫無BA.5病例成為中重症個案，指揮中心估1至2週後確診數攀升，但指揮官王必勝今天說，國內下一波疫情單日確診高推估不到8萬例。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，陸續出現BA.5株零星社區傳播，今天一口氣新增9例BA.5本土病例。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在疫情記者會中表示，新增個案中，5例來自台北市，其中包含一起家庭群聚、2例為新北家庭群聚、其餘2人是桃園散發個案。

羅一鈞進一步說明，今天新增的BA.5本土個案，都有輕微發燒、咳嗽、頭痛症狀，部分個案是在快篩陽性後，到醫院PCR採檢確認，屬於合約院所，檢體會抽樣送至昆陽實驗室定序；另外，有些個案是已知源頭為BA.5，進行接觸者採檢驗出，類似個案同樣是採取PCR採檢，以利後續定序。

截至目前，本土BA.5個案累計達23例。羅一鈞強調，現階段暫無BA.5病例惡化為中重症個案。王必勝則提到，今天公布的9例BA.5個案都不是重複感染，其中1人在7月上旬快篩陽性，直到7月下旬仍然快篩陽性，透過PCR採檢確診，研判這一個月內都屬於同一病程，暫時沒有算為重複感染。

羅一鈞指出，今天公布的9例BA.5個案，其中4人為2起家庭群聚案，傳染來源調查中，但北部地區檢出率10%，顯示北部社區應有傳播鏈存在。初步了解，有個案的同住家人過去曾經確診，不排除是被更早確診的家人傳染，仍須靠後續PCR結果病毒量及定序結果比對。

至於BA.5散發病例方面，羅一鈞說，病例序列不完全相同，顯示各自有其傳染來源，應該不是同一病毒株在很多地方發散，更像是社區中有多點散發傳播鏈進行中，雖然現階段疫情看來仍然平穩，但民眾還是要做好防疫措施，如盡快完成接種，預防下一波疫情重症、住院風險。

王必勝強調，即將到來的BA.5本土疫情，單日新增確診人數高推估不會到8萬至9萬多例，以前清零時代，疫調是為圍堵清零，但現在疫調主要是監測、推估，儘早掌握社區BA.5疫情狀況，以利及早因應，意義上不太一樣。

新冠肺炎 COVID-19

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