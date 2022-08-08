快訊

共艦是否進入我24浬鄰接區？ 國防部：未進入我領海

獨／高雄神農市集啟用1天今出事 廣告鋼架擊中晨運男臉變形

午後雨彈來了！4縣市大雨特報 注意雷擊及強陣風

桃園+1693例本土個案 須持續關注疫情未來走向

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
桃園市政府衛生局長王文彥。圖／桃園市政府提供
桃園市政府衛生局長王文彥。圖／桃園市政府提供

桃園今新增1693例本土個案，桃園市政府衛生局長王文彥說明，較昨日2343例，下降27.74 %，而其中65歲以上個案占7.92 %、18歲以下個案占26.46 %；另全國今日新增1萬5206 例，較昨日2萬1771例，下降30.15 %，整體疫情持平。

王文彥指出，昨日中央疫情指揮中心公布新冠肺炎單日確診數較上周日單日有上升的趨勢，社區陸續出現Omicron變異株案例，國際疫情仍然嚴峻，須持續關注原本緩降的新冠肺炎疫情未來走向，「戴口罩、勤洗手、打疫苗」仍是當前降低病毒感染的最有效防護策略。

王文彥提到，桃園市居家照護目前在案數共1萬6531人，照護案件累計53萬8382人，已完成53萬5936人，累計完成率約99.5 %。截至8月7日，桃園專責ICU開設42床、收治29人、空床數13床；專責病房438床，收治172人，空床數266床，收治比率約39.3 %，醫療能量充足。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

注意變異株BA.4/BA.5社區感染傳播風險 籲儘快接種疫苗

桃園+2258例本土個案 呼籲家長陪同嬰幼兒踴躍接種

桃園+2270例 7月30日再開莫德納嬰幼兒疫苗快打站

桃園今增2562例 明天30所學校設莫德納嬰幼兒疫苗快打站

相關新聞

醫稱「對抗BA.5口服藥量需增加」 羅一鈞分析後打臉

BA.5變異株疫情來勢洶洶，全台本土案例逐漸上升，胸腔科醫師蘇一峰近日在臉書上分享日本研究指出，「目前的抗病毒藥物對抗B...

疫情未見明顯反轉…BA.5社區逐漸散布中 王必勝曝病例上升時間點

原持續緩降的新冠肺炎疫情，昨因新冠肺炎單日確診數較上周日單日上升4.5%，因此外界擔心是否出現疫情反轉。不過今天確診數則...

BA.5疫情上升新增9例本土個案 集中北北桃

BA.5變異株疫情升溫，今指揮中心公布再增九例本土個案，包括兩起、共四位家庭群聚，個案分布於北北桃。醫療應變組副組長羅一...

確診判定要用快篩卻好貴！ 王必勝：會再推第四輪

快篩實名制第三輪7月1日實施後一直未實施第四輪，民眾遲遲無法再次購買。然而市售快篩試劑最貴一劑280元，平均也要160元...

桃園+1693例本土個案 須持續關注疫情未來走向

桃園今新增1693例本土個案，桃園市政府衛生局長王文彥說明，較昨日2343例，下降27.74 %，而其中65歲以上個案占...

BNT幼兒疫苗怎麼打？ACIP下午開會 但到貨要再等等

衛福部食藥署上周一通過BNT幼兒疫苗的「緊急使用授權」(EUA），但衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）尚未討論...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。