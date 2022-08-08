桃園+1693例本土個案 須持續關注疫情未來走向

桃園今新增1693例本土個案，桃園市政府衛生局長王文彥說明，較昨日2343例，下降27.74 %，而其中65歲以上個案占7.92 %、18歲以下個案占26.46 %；另全國今日新增1萬5206 例，較昨日2萬1771例，下降30.15 %，整體疫情持平。

王文彥指出，昨日中央疫情指揮中心公布新冠肺炎單日確診數較上周日單日有上升的趨勢，社區陸續出現Omicron變異株案例，國際疫情仍然嚴峻，須持續關注原本緩降的新冠肺炎疫情未來走向，「戴口罩、勤洗手、打疫苗」仍是當前降低病毒感染的最有效防護策略。

王文彥提到，桃園市居家照護目前在案數共1萬6531人，照護案件累計53萬8382人，已完成53萬5936人，累計完成率約99.5 %。截至8月7日，桃園專責ICU開設42床、收治29人、空床數13床；專責病房438床，收治172人，空床數266床，收治比率約39.3 %，醫療能量充足。

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