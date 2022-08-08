桃園+1693例本土個案 須持續關注疫情未來走向
桃園今新增1693例本土個案，桃園市政府衛生局長王文彥說明，較昨日2343例，下降27.74 %，而其中65歲以上個案占7.92 %、18歲以下個案占26.46 %；另全國今日新增1萬5206 例，較昨日2萬1771例，下降30.15 %，整體疫情持平。
王文彥指出，昨日中央疫情指揮中心公布新冠肺炎單日確診數較上周日單日有上升的趨勢，社區陸續出現Omicron變異株案例，國際疫情仍然嚴峻，須持續關注原本緩降的新冠肺炎疫情未來走向，「戴口罩、勤洗手、打疫苗」仍是當前降低病毒感染的最有效防護策略。
王文彥提到，桃園市居家照護目前在案數共1萬6531人，照護案件累計53萬8382人，已完成53萬5936人，累計完成率約99.5 %。截至8月7日，桃園專責ICU開設42床、收治29人、空床數13床；專責病房438床，收治172人，空床數266床，收治比率約39.3 %，醫療能量充足。
疫情快報
▪【疫情專題】8月8日新增本土15,206例、境外移入206例 確診死亡26例
▪【整理包】「長新冠」9種症狀、怎麼吃能預防？6大QA一次懂
▪【圖表】滾動調整每周都有變化！最新防疫規定整理看這裡（持續更新）
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言