BA.5疫情上升新增9例本土個案 集中北北桃

BA.5變異株疫情升溫，今指揮中心公布再增九例本土個案，包括兩起、共四位家庭群聚，個案分布於北北桃。醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前本土BA.5個案累計23例，估計國內BA.5的佔比約5%，隨境外個案增加，預期會慢慢提升。

羅一鈞表示，新增9例Omicron亞型變異株BA.5本土個案，為4名男性、5名女性，年齡介於10多歲至60多歲，發病日介於7月25日至8月3日，確診日介於7月27日至8月3日。

其中4人為兩起家庭群聚案，分別先驗出家庭中20多歲和30多歲男性，接著驗出家中的母親也陽性，且定序為BA.5。衛生單位已啟動疫情調查並匡列相關接觸者，目前共匡列20人，其中11人陰性、5人陽性，安排採檢中。

羅一鈞表示，上周BA.5約佔2~3%，這周雖翻倍但仍為少數；而北部佔比約10%。從國外趨勢來看BA.5會慢慢取代BA.2，疫情趨勢會先看到病例數持平然後翻轉。但國際觀察BA.5仍以輕症為主，重症率沒有比BA.2高，若未來疫情往上增加，病例數住院數會看出一併上升的趨勢。

另境外移入個案中新增檢出8株Omicron BA.4及64株Omicron BA.5，個案分別為45例男性、27例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，入境日介於今年7月16日至7月30日。

其中檢出Omicron BA.4個案為美國2例、柬埔寨、英國、香港、泰國、越南、韓國各1例；檢出Omicron BA.5個案分別為菲律賓9例、美國5例、印尼、泰國、義大利及澳大利亞各4例、法國、馬來西亞及新加坡各3例、加拿大、阿拉伯聯合大公國、英國、荷蘭及德國各2例、土耳其、日本、印度、吉爾吉斯、西班牙、希臘、亞美尼亞、波蘭、芬蘭、柬埔寨、埃及、馬爾他、越南、葡萄牙及韓國各1例。

截至目前國內累計檢出Omicron亞型變異株境外移入確定病例分別為BA.4有71例、BA.5為468例、BA.2.75為2例；另累計23例BA.5本土確定病例，尚無BA.4或BA2.75本土確定病例。

世界衛生組織（WHO）於8月3日資料指出，BA.5變異株現為全球主流株，佔比約為70%，BA.4變異株佔比約為12%，迄今至少100個國家通報 BA.5變異株感染病例，已於歐美及日、韓、紐、澳等多國廣泛傳播，造成病例、住院及重症數增加，鄰近新加坡、中國大陸、香港、泰國、印尼及越南等亦均報告BA.5變異株本土疫情。依現有研究顯示，已接種三劑mRNA疫苗成人且曾感染Omicron其他亞型變異株者，對BA.5變異株仍具9成保護力，另BA.5變異株感染者整體住院風險低。

依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測。為加強本土個案Omicron BA.4、BA.5等變異株病毒監測，指揮中心已增加本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業，另規畫以現行呼吸道病毒合約實驗室監測網絡加強社區中個案之監測。另外，接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。指揮中心呼籲民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。 圖／指揮中心提供

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