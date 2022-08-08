長新冠分3種！研究曝「這類」易變重症 若狂掉髮要注意
國內新冠肺炎疫情尚未完全結束，每天的單日確診數仍然高達萬例，不少染疫民眾都相當擔心長新冠（Long COVID）問題。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書上發文，指出目前長新冠可分為三種，其中以「其他系統症狀」最容易演變成重症。
黃軒今（8）日在臉書上發文，表示英國研究統計1459個病人，確診後持續84天有相關症狀，或12週有長新冠的人，利用聚類分析，發現長新冠可分成三種：
第一種是「神經系統症狀」的長新冠，患者的症狀以疲倦、腦霧、頭痛為主。這種是在2020到2021年冬季感染過Alpha病毒最常見的症候群；2021年在Delta病毒流行的期間也是。
第二種是「心肺系統症狀」的長新冠，患者的症狀以胸痛、胸悶、呼吸困難為主。這種是在2020年初期的COVID19原始株，容易引發肺部病變為最常見。
第三種是「其他系統症狀」的長新冠，患者的症狀一開始以肌肉酸痛、皮膚變化、頭髮掉落為主。不過，這類患者容易演變為重症，最後導致多重器官症。
此外，研究同時發現，有接種疫苗者可以降低長新冠症候群的發生。然而，臨床人員也能知道哪些的長新冠症候群，容易發生在哪些不同的病毒感染之後，進而提早進行診治；或是哪些症狀群比較容易引發重症，也可以提早進行預防。
▪【疫情專題】8月8日新增本土15,206例、境外移入206例 確診死亡26例
▪【整理包】「長新冠」9種症狀、怎麼吃能預防？6大QA一次懂
▪【圖表】滾動調整每周都有變化！最新防疫規定整理看這裡（持續更新）
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言