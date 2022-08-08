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長新冠分3種！研究曝「這類」易變重症 若狂掉髮要注意

聯合新聞網／ 綜合報導
不少確診患者都相當擔心長新冠問題，非新聞當事人。 記者黃仲裕攝影／聯合報系資料照片
不少確診患者都相當擔心長新冠問題，非新聞當事人。 記者黃仲裕攝影／聯合報系資料照片

國內新冠肺炎疫情尚未完全結束，每天的單日確診數仍然高達萬例，不少染疫民眾都相當擔心長新冠（Long COVID）問題。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書上發文，指出目前長新冠可分為三種，其中以「其他系統症狀」最容易演變成重症。

黃軒今（8）日在臉書上發文，表示英國研究統計1459個病人，確診後持續84天有相關症狀，或12週有長新冠的人，利用聚類分析，發現長新冠可分成三種：

第一種是「神經系統症狀」的長新冠，患者的症狀以疲倦、腦霧、頭痛為主。這種是在2020到2021年冬季感染過Alpha病毒最常見的症候群；2021年在Delta病毒流行的期間也是。

第二種是「心肺系統症狀」的長新冠，患者的症狀以胸痛、胸悶、呼吸困難為主。這種是在2020年初期的COVID19原始株，容易引發肺部病變為最常見。

第三種是「其他系統症狀」的長新冠，患者的症狀一開始以肌肉酸痛、皮膚變化、頭髮掉落為主。不過，這類患者容易演變為重症，最後導致多重器官症。

此外，研究同時發現，有接種疫苗者可以降低長新冠症候群的發生。然而，臨床人員也能知道哪些的長新冠症候群，容易發生在哪些不同的病毒感染之後，進而提早進行診治；或是哪些症狀群比較容易引發重症，也可以提早進行預防。

新冠肺炎 COVID-19

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