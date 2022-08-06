潘孟安完成4劑疫苗接種 籲民眾施打延續保護力
屏東縣衛生局統計，7月22日開放50歲以上民眾施打第4劑疫苗迄今，50至64歲僅6.1%接種，屏東縣長潘孟安今天在臉書公布完成4劑疫苗，呼籲50歲以上及長輩符合資格者盡快施打，延續保護力。
屏東縣政府發布新聞稿指出，今天新增573例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案中，快篩陽判確診527例，居家照護累計13萬1015人。
潘孟安在臉書（facebook）貼文表示，在國境最南衛生所接種第4劑了，只要出生6個月以上的鄉親，就能依照各年齡層指引接種疫苗，50歲以上更能接種第4劑，與第3劑間隔5個月就可以，符合資格就去打。
縣府今天上午也在屏東火車站開設6歲以上的第1劑至第4劑莫德納疫苗施打站，共施打110人；同時在屏東基督教醫院門診大廳開設6個月至5歲嬰幼兒莫德納特別門診，施打17人。
縣府指出，目前6個月至4歲疫苗施打率12.3%，5至11歲完成2劑48.7%，12至17歲完成3劑施打率56%，再次提醒家長在開學前安排孩子完成應施打的劑次。
衛生局表示，COVID-19病毒不斷變異，且疫苗保護力可能隨時間逐漸衰退，尤其65歲以上長者、機構住民及免疫力低下或免疫不全者，應依AICP專家建議，盡速完成疫苗接種，以降低感染後重症及死亡的風險。
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