苗縣+575 衛生局：請家長盡快帶孩子接種第2劑

苗栗縣今天新增575例，全縣今年累計本土案例達9萬6743人，人口占比確診率達18.08%。

苗栗縣衛生局表示，目前全縣5到11歲國小學童新冠疫苗第二劑施打比率40.2%（全國平均42.4%），接種後需要1至2周以上時間才能產生保護效力，現已屆8月，距開學僅有3周時間，家長應盡快帶孩子打第二劑，避免開學前擠打，一旦注射率低，國小校園可能成為下一波疫情的破口，如果疫情再襲，屆時孩子將無法正常上課也影響學習。

縣長徐耀昌叮嚀鄉親，縣內各類新冠疫苗充足，呼籲符合各劑次疫苗施打資格者，仍應打好打滿，以維自我防護力。隨疫情趨緩，民眾心情可稍微放鬆，但個人防護工作不可鬆懈，平時仍應戴好口罩，勤洗手消毒，注意個人衛生。 苗栗縣今天8月6日新增575例。圖／苗栗縣政府提供

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