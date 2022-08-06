快訊

韋伯太空望遠鏡拍到新照？著名科學家為耍了網友道歉

中重症+145、增3童MIS-C 11歲男童確診發燒嘔吐住院

苗縣+575 衛生局：請家長盡快帶孩子接種第2劑

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣今天8月6日新增575例。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天8月6日新增575例。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣今天新增575例，全縣今年累計本土案例達9萬6743人，人口占比確診率達18.08%。

苗栗縣衛生局表示，目前全縣5到11歲國小學童新冠疫苗第二劑施打比率40.2%（全國平均42.4%），接種後需要1至2周以上時間才能產生保護效力，現已屆8月，距開學僅有3周時間，家長應盡快帶孩子打第二劑，避免開學前擠打，一旦注射率低，國小校園可能成為下一波疫情的破口，如果疫情再襲，屆時孩子將無法正常上課也影響學習。

縣長徐耀昌叮嚀鄉親，縣內各類新冠疫苗充足，呼籲符合各劑次疫苗施打資格者，仍應打好打滿，以維自我防護力。隨疫情趨緩，民眾心情可稍微放鬆，但個人防護工作不可鬆懈，平時仍應戴好口罩，勤洗手消毒，注意個人衛生。

苗栗縣今天8月6日新增575例。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天8月6日新增575例。圖／苗栗縣政府提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

國際木雕藝術交流展登場 今公布入圍作品名單

苗栗縣今新增615例 第4劑開放50歲以上皆可施打

坤輿案餘波盪漾 苗栗縣府會龍頭今同場這樣回應

苗栗縣校長連任暨新卸任校長布達 場面莊嚴隆重

相關新聞

竹縣+621 防Omicron變異株入侵 籲接種第2次追加劑

COVID-19確診案例新竹縣今天新增621例，年齡分布介於0至97歲，12歲以下134人、65歲以上42人，18到64...

中重症+145 增3童MIS-C 11歲男童確診發燒嘔吐住院

中央流行疫情指揮中心今公布新增145例本土中重症個案，以及新增51例。國內今年本土病例累計至8月5日已有466萬1038...

影／國內病例跌破2萬 本土+1萬9753 境外+212 死亡+51

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增1萬9965例COVID-19確定病例，分別為1萬9753例本土個案及212例境外移...

苗縣+575 衛生局：請家長盡快帶孩子接種第2劑

苗栗縣今天新增575例，全縣今年累計本土案例達9萬6743人，人口占比確診率達18.08%。

4劑覆蓋率7.6% 280萬人從未接種

國內疫情緩降，昨本土案例新增二萬一五七七例，相較上周五降低六％，指揮中心疫情監測組長周志浩表示，本土案例數下降，但速度漸...

BA.5來勢洶洶 台大公衛教授：這類人保護力近94%

台南市衛生局今天邀請台大公衛學院陳秀熙教授等專家分享COVID-19 疫情發展趨勢，陳秀熙教授稱讚台南這兩年多的防疫工作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。