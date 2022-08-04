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新竹縣+713...50歲以上開放第4劑 衛生局籲盡速施打

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導

COVID-19疫情未停歇，新竹縣今天新增713例確診案例，年齡分布在0至92歲，其中以18到64歲青壯年居多，約占69%。竹縣衛生局表示，第4劑COVID-19疫苗接種7月下旬起已擴大至50歲以上民眾皆可施打，目前竹縣第4劑接種率為5.12%，呼籲民眾盡速接種，提升保護力。

新增713例地區分布，竹北市314例、竹東鎮98例、湖口鄉100例、新豐鄉79例、新埔鎮43例、關西鎮24例、芎林鄉16例、橫山2例、寶山鄉23例、北埔鄉4例、峨眉鄉3例、尖石鄉5例、五峰鄉2例，上述案件安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離959人、居家照護列管人數2230人。

竹縣衛生局統計，截至昨天（3日）為止，新竹縣第1劑接種率93.1%、第2劑 86.07%、第3劑69.6%、第4劑5.12%。65歲以上長者第1劑接種率為83.7%、第2劑80%、第3劑69.5%，第4劑25.8%。

5至11歲兒童的第1劑接種率為77.3%、第2劑42.8%。出生滿6個月至4歲嬰幼兒第1劑接種率為11.3%。衛生局提醒，竹縣各合約醫療院所、鄉鎮市衛生所、社區接種站皆持續服務各廠牌、各劑次的COVID-19疫苗接種，請民眾多加利用。

衛生局提醒，本周六（6日）上午9時至下午4時，在竹北市中興里集會所（新竹縣竹北市嘉豐南路一段11號）將開設社區接種站，由新仁醫院及麥建方小兒專科診所組成醫護團隊，提供18歲以上1至4劑莫德納疫苗200名、5至11歲兒童1、2劑BNT疫苗150名、滿6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗700名，已開放線上預約，呼籲符合接種合資格民眾，盡速完整接種疫苗。

竹縣疫苗地圖：

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx?n=1007&sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1060&sms=10068

6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1040&sms=10033

新仁醫院預約網址：

http://www.sinren.com.tw/?page_id=5091

本周六（6日）上午9時至下午4時，在竹北市中興里集會所（新竹縣竹北市嘉豐南路一段11號）將開設社區接種站，已開放線上預約。圖／縣府提供
本周六（6日）上午9時至下午4時，在竹北市中興里集會所（新竹縣竹北市嘉豐南路一段11號）將開設社區接種站，已開放線上預約。圖／縣府提供
竹縣疫情概況。圖／縣府提供
竹縣疫情概況。圖／縣府提供

新冠肺炎 COVID-19 新竹

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