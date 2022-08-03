輝瑞嬰幼兒疫苗縮短施打間隔？專家2週內討論

COVID-19疫情即將再起，疫苗接種作業持續，輝瑞嬰幼兒疫苗最快何時開打、施打間隔是否縮短受關注，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）預計將於2週內開會討論決定。

防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情危害孩子健康，嬰幼兒疫苗持續接種，6個月至4歲輝瑞嬰幼兒疫苗完成簽約，採購190萬劑，中央流行疫情指揮中心將盡快安排ACIP會議，以及聯繫廠商進貨。ACIP召集人、台大醫院小兒感染科主治醫師李秉穎今天上午出席記者會後接受媒體聯訪，他表示，ACIP將在近1、2週開會。

6個月至4歲輝瑞嬰幼兒疫苗，須接種3劑，間隔11週才能完整接種。外界關注輝瑞嬰幼兒疫苗是否可能縮短接種間隔，李秉穎說，依據各國接種數據分析，小孩接種疫苗間隔時間拉長，可降低心肌炎等副作用發生機率，保護效果較好，但要是國內疫情急速升溫，就可能考慮縮短施打間隔。

國內疫情緩降，但近日陸續出現零星Omicron BA.5社區感染病例，指揮中心預估，據國外經驗，當疫情到了低點，幾週後BA.5疫情就可能攀升。李秉穎認為，以台灣疫苗接種率及染疫率分析，台灣BA.5疫情走向應該會與歐美雷同，疫情僅會小幅度上升，不會造成重症、死亡率增加。

李秉穎說，與台灣鄰近的日本是非常少數今年第二波疫情比第一波疫情更嚴重的國家，研判造成當地疫情快速升溫的原因不只是因為BA.5成為主流株，可能與當地疫苗接種率及染疫率較低，沒有足夠的群體免疫力有關。

因應國際間Omicron BA.4、BA.5亞變種病毒疫情，國內擴大第4劑疫苗接種範圍至50歲以上。李秉穎說，據國際文獻分析，50歲以下民眾接種第4劑，對重症、死亡率降低沒有顯著差異，暫時不下修；等買到可提升保護力的次世代疫苗後，才會考慮開放。

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