原來不是天選之人！南投縣長林明溱確診了
南投縣長林明溱傳出確診，縣府今證實，縣長上月30日身體不適，快篩檢測陽性，經視訊診療判定確診，目前居家隔離辦公；林則提到，先前周邊曾有多人確診，自己都沒事，想說應該是「天選之人」，沒想到確診了！所幸身體狀況良好。
繼金門縣長楊鎮浯、苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長楊文科、台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、嘉義市長黃敏惠接連染疫，南投縣長林明溱今天也傳出確診。
南投縣新聞處表示，縣長林明溱7月30日略感不適，出現喉嚨痛等症狀，經快篩檢測陽性，預約視訊診療確診，即進行隔離，並依醫囑服藥，目前居家辦公，縣政運作不受影響，請民眾放心。
林明溱則說，染疫前2天咳嗽、喉嚨痛等症狀嚴重，經服用抗病毒藥物已好轉，身體狀況良好，不過之前周邊曾有多人確診，像是和他長時間待在車內的司機確診，他卻沒事，想說自己是天選之人，未料還是確診，預計6日能出關正常辦公。
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