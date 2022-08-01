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BA.5有黑力量！重症醫示警：病例數下降≠控制疫情

聯合新聞網／ 綜合報導
指揮中心預估，八月中下旬可能會有新一波BA.5病毒。 記者劉學聖攝影／聯合報系資料照片
指揮中心預估，八月中下旬可能會有新一波BA.5病毒。 記者劉學聖攝影／聯合報系資料照片

國內新冠肺炎疫情稍顯趨緩，但指揮中心預估，八月中下旬可能會有新一波BA.5病毒，屆時單日確診數可能再次提升。此外，醫師根據國際疫情分析，表示BA.5具有黑力量，即便確診數沒有激增，但住院率、重症率、死亡率卻一直都在增加，「那有可能是BA.5黑數力道正在發生」。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書上發文，他表示BA.5具有黑力量（black power），即便新增確診數不再激增，但死亡的會再揚升、隱性症狀仍到處飛揚。

黃軒提到澳洲最近的現象，新增的BA.5病例不再持續激增，但是BA.5住院和死亡率卻一直增加。對此，不少專家認為有兩個原因，首先是黑數很多，導致低新增病例的診斷；二是BA.5的病情嚴重程度不太輕微的，至少是比BA.2更嚴重的。

由於Omicron病毒感染的症狀大部分是輕症或無症狀，大家都以為自己不會被感染，我們也不會因為輕症或無症狀，還會自己主動去做快篩。因此，專家提醒如果新增病例像澳洲平平的，沒有什麼大上升趨勢，但是你的住院率、重症率和死亡率一直攀升，「小心，那有可能是BA.5黑數力道正在發生」。

黃軒提到，我們不是看到新增病例下降，我們的疫情就越來越受到控制，還是同時要看在同一個時間內的住院率、重症率、死亡率是否有一直在攀升，「如果有，那是black power正在影響疫情；如果沒有，恭喜我們真實的走出了black power的範圍了」。

新冠肺炎 COVID-19 BA.5

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