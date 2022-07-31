台北慈濟醫院將特別的愛給特別的阿嬤 不睡床改睡「戲水池」、充氣人偶陪伴恐慌症

恐慌症阿嬤入住專責病房後躁動不安，但其實只要有人陪，即使不說話，阿嬤也能安心。那麼，就做個假人陪阿嬤吧！ ─ 專責病房護理長陳美慧

急性精神混亂發生比例不低，疫情期間病人在隔離狀態症狀容易加劇。除了用藥、重建認知，「關懷」也相當重要。院方除了拜託家屬與病患保持電話聯繫，護理師更盡心盡力陪伴。 ─ 身心醫學科主任陳益乾

台北慈濟醫院這一波收治的病患中，也照顧多名行為異常的病人，有的是原本就罹患身心疾病，有的是失智，還有神經系統受侵犯，因住院後發生「加護病房症候群」導致急性精神混亂。這群病人時有脫序行為，對醫護人員不友善、吐口水、罵髒話，甚至攻擊醫護人員，更有不只一個病患撬門鎖意圖逃離。但最讓護理師困擾的，是他們常無法理解或不願意理解護理人員所言，影響照護工作。

「病人什麼狀況都有，出了好多難題，我們的護理人員很厲害，都想出辦法應對。」院長趙有誠說，對每一個有特別狀況的病人，護理人員都拿出無比的耐心，用愛陪伴。

不睡床的阿嬤

七十九歲的江阿嬤入院前已住在長照機構七年，收治入院後，可能環境陌生，她十分沒有安全感，對醫護人員也懷抱敵意，加上情緒不穩、意識混亂，在房間內到處爬行，爬到雙腳都磨破皮了。

由於她十分躁動，大夜班護理師擔心她從病床上跌下來，特地搬來慈濟救災用的組合式福慧床給阿嬤睡，並用原本的病床及陪病床把低矮的福慧床圍起來保護阿嬤。

沒想到護理人員離開之後，從監視器發現江阿嬤使出全力，推開當圍欄的病床，在地上坐了一會兒後，竟然鑽進床底下。大夜班三名護理師趕緊進入病室，合力把阿嬤從床底下哄出來，安置她回福慧床上睡，但阿嬤還是無法入睡。

（本文出自《挺在疫浪的前線》，未經同意禁止轉載。) 護理團隊討論認為，市售充氣式兒童戲水池的大小足以當床，而且四周都圍了起來，或許能給江阿嬤安全感。

護理長陳美慧上網向慈濟輔具中心平臺尋求協助，附上圖片詢問是否有類似的物品，桃園區慈濟志工彭振維及曾慶安回覆「有」，兩位志工隔天上午親自開車將戲水池送到台北慈濟醫院，並說明使用方式，護理師立即將戲水池打好氣，合力拿進病室裡，並躺進去示範使用方式。看到江阿嬤依樣畫葫蘆躺進去，願意睡覺了，護理師終於鬆了一口氣。

陳美慧拍下阿嬤的狀況傳給家屬，告知處理方式，以及阿嬤情緒已穩定、也有食慾進食，讓家屬安心。

充氣人偶陪恐慌症阿嬤

七十歲的施阿嬤入住專責病房後，護理師透過監視器看到阿嬤神情緊張、躁動不安，在病室內走來走去、喃喃自語，只要見到護理師，就問什麼時候帶她回家。她不時咚咚咚敲門，想開門發現打不開，曾兩次拿湯匙破壞門鎖。原來阿嬤失智又有恐慌症，待在密閉空間會非常焦慮。無論醫護人員如何安撫，都無法讓阿嬤情緒穩定下來。

詢問家人後得知，阿嬤其實不難「哄」，只要有人陪，即使不說話，阿嬤也能安心。起先陳美慧送一隻絨毛兔寶寶玩偶進去陪阿嬤，但收效甚微，後來陳美慧靈光一閃，做個假人陪阿嬤吧！

醫護人員用氣球、隔離衣做材料，先拿好多氣球充飽氣，一個當頭，其餘的塞進隔離衣當身體，做出充氣人偶。感染科主治醫師邱勝康在人偶的臉部畫上五官，大夥再為人偶戴上髮帽、口罩、手套、鞋套，外觀看起來跟平日全副武裝進病室的護理師無異。

「做出這個人偶，我們一則以喜，一則以憂。」邱勝康說：「喜的是問題好像解決了，憂的是怕送進去阿嬤會嚇到。」沒想到「人偶戰術」奏效，當醫護人員把人偶夾帶進入病室讓它坐在病床邊，阿嬤並未察覺有異，「可能因為每個醫護人員的裝扮都一樣，從護理站的監視器螢幕其實看不出來是假人，就覺得是一個比較胖的護理師坐在床邊。」

等到大夥離去，病室內只有阿嬤跟假人時，阿嬤看到房裡有其他「人」在，果然情緒維持穩定，也願意配合治療，直到順利出院。

「其實充氣人偶一、兩天就會消氣，必須重新打氣。」陳美慧說。後來阿嬤也知道那不是真人，但還是接受假人的陪伴。有時護理師為消氣的人偶充氣，阿嬤還會幫忙。

（本文出自《挺在疫浪的前線》，趙有誠及醫護團隊-口述 葉知秋－採訪整理）

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