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中重症+156例 9歲男童MIS-C、收治兒童加護病房

聯合報／ 記者許政榆沈能元／台北即時報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增156例本土中重症個案，及60例死亡個案。今日新增一例兒童重症是9歲男童，為孩童多系統炎症症候群（MIS-C），沒有接種過疫苗，確診後約10周出現MIS-C症狀，目前仍在加護病房治療中。

指揮中心發言人莊人祥表示，這名9歲男童沒有慢性病史，也未接種過新冠疫苗，曾於5月16日確診新冠肺炎，7月24日開始陸續出現發燒、腹瀉、頸部疼痛、噁心、嘔吐、食慾活力下降等症狀，7月26日到急診就醫，檢查有結膜炎、頸部淋巴結腫、發炎指數升高、心臟酵素低下等，診斷為MIS-C收治兒童加護病房，使用免疫球蛋白跟類固醇等藥物治療，目前仍在加護病房治療中。

截至今日我國兒童重症137例，包括腦炎25例、肺炎20例、心肌炎1例、敗血症3例，哮吼8例、家中死亡6例，MIS-C共71例、共病3例，共25例死亡。

我國今年1月1日至7月29日，本土個案累計451萬14098例，中重症共20928例，其中8040名死亡，輕症無症狀佔全部病例99.53%。

莊人祥表示，6個月至5歲以下幼童莫德納接種，昨日共9531人次，累計8萬1366人接種，占該年齡層10.3%。昨日共接種8萬0431人次，國內疫苗接種涵蓋率第一劑91.9%，第二劑85.9%，第一次追加劑71.3%，第二次追加劑7.2%。

莊人祥說，新增一例兒童重症，9歲男童為孩童多系統炎症症候群（MIS-C），沒有接種過疫苗，確診後約10周出現MIS-C症狀，目前仍在加護病房治療中。圖／指揮中心提供
莊人祥說，新增一例兒童重症，9歲男童為孩童多系統炎症症候群（MIS-C），沒有接種過疫苗，確診後約10周出現MIS-C症狀，目前仍在加護病房治療中。圖／指揮中心提供
口服藥物領用情形。圖／指揮中心提供
口服藥物領用情形。圖／指揮中心提供
指揮中心今公布新增156例本土中重症個案，及60例死亡個案。圖／指揮中心提供
指揮中心今公布新增156例本土中重症個案，及60例死亡個案。圖／指揮中心提供
醫療資源。圖／指揮中心提供
醫療資源。圖／指揮中心提供
指揮中心今公布新增156例本土中重症個案，及60例死亡個案。圖／指揮中心提供
指揮中心今公布新增156例本土中重症個案，及60例死亡個案。圖／指揮中心提供
指揮中心今公布新增156例本土中重症個案，及60例死亡個案。圖／指揮中心提供
指揮中心今公布新增156例本土中重症個案，及60例死亡個案。圖／指揮中心提供

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