5歲以下疫苗接種率8.9% 醫：其他疫苗可同時打

中央社／ 台北29日電
滿6個月至5歲莫德納嬰幼兒COVID-19疫苗持續施打中，指揮中心今天公布，目前累計7萬1774人次接種、占8.9%。圖／聯合報系資料照
滿6個月至5歲莫德納嬰幼兒COVID-19疫苗持續施打中，指揮中心今天公布，目前累計7萬1774人次接種、占8.9%。圖／聯合報系資料照

滿6個月至5歲莫德納嬰幼兒COVID-19疫苗持續施打中，指揮中心今天公布，目前累計7萬1774人次接種、占8.9%。醫師提醒，經評估下，可與嬰幼兒常規疫苗同時間、不同部位接種。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，全球Omicron亞變種病毒疫情又升溫，中央流行疫情指揮中心持續鼓勵民眾接種疫苗，首批莫德納嬰幼兒疫苗約27萬劑21日運抵全台各縣市，供6個月至5歲孩童接種。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，昨天5歲以下接種疫苗共6730人次，累計接種7萬1774人次，占該年齡層8.9%。

此外，5歲到11歲學童接種疫苗涵蓋率，第1劑涵蓋率為75.8%，第2劑部分因為有25.1%學童確診，3個月後才能接種，目前接種涵蓋率為42.4%。

據統計，COVID-19疫苗昨天共接種7萬3294人次，累計接種5951萬7454人次，接種人口涵蓋率第1劑91.8%、第2劑85.8%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率71.3%（若以符合追加劑接種間隔人數統計約 93.6%），第2次追加劑接種率6.9%。

馬偕兒童醫院醫務部主任紀鑫今天透過新聞稿指出，任何疫苗都有固定的施打時程，打完2週之後就會產生保護力。

紀鑫表示，在醫師評估可以施打的情況下，COVID-19疫苗與其他嬰幼兒常規疫苗注射的時間不必刻意分開，可以「同一時間不同部位」施打，不但可避免延誤施打時程，也能節省家長往返的時間。

新冠肺炎 COVID-19 疫苗

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