快訊

工人誤畫「電流急急棒」路面版 特斯拉全自動駕駛結局驚人

中暑第一件事不是送醫！醫師教先做這幾件事快速降溫

林智堅團隊：余正煌論文有三大突兀 證明林智堅為原創

高雄船廠職場接觸確診者 目前基因定序無檢出BA.5

中央社／ 高雄28日電
高雄船廠25日公布新增一起新冠變種病毒株BA.5傳播群聚，針對職場接觸者陸續進行3次採檢。圖為廣濟宮篩檢站。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
高雄船廠25日公布新增一起新冠變種病毒株BA.5傳播群聚，針對職場接觸者陸續進行3次採檢。圖為廣濟宮篩檢站。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

高雄船廠有員工染BA.5，高雄市衛生局針對職場接觸者陸續進行3次採檢，目前已完成4個檢體基因定序，結果均為BA.2，另有2件尚待基因定序。高市府評估職場疫情風險不高。

高雄船廠25日公布新增一起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變種病毒株BA.5傳播群聚，指標個案為5旬船廠工，初步研判為疑似家庭及職場群聚感染。

中央流行疫情指揮中心昨天表示，指標個案3名家人，已有2人確診，分別為小於5歲及小於10歲男孩，定序結果出爐，皆為BA.5株。

另針對職場接觸者部分，高雄市衛生局分別於23、25、27日進行共3次採檢。衛生局今天發布新聞稿表示，第1次23日採檢117人，10人陽性，其中8人為新確診個案，Ct值介於23至36，另2人為今年5月或7月中旬曾確診個案。

新確診個案檢體送基因定序，但有部分因病毒量不足（Ct值偏高）而失敗，總共完成4個檢體基因定序，結果均為BA.2。衛生局表示，在基因定序失敗檢體中，有1案是指標個案同船密切接觸者，13日快篩陽確診，23日PCR陽性。

另第2次於25日採檢107人，4人陽性，其中2案研判為舊案，2案PCR陽性檢體尚待基因定序。第3次則於昨天採檢103人，2人陽性，均研判為舊案，未送基因定序。衛生局表示，目前評估職場疫情風險不高。

新冠肺炎 COVID-19 BA.5

延伸閱讀

BA.5東亞國家警訊升 王必勝：不看確診看醫療量能

台本土首起兒童確診BA.5 羅一鈞：不排除社區感染

新冠疫情反轉BA.5何時來？ 莊人祥曝最有可能的時間點

首例BA.5社區個案父母PCR陽性 莊人祥：定序要一段時間

相關新聞

高雄造船廠確診案追職場揪出10陽性 基因定序排除BA.5

高雄市7月25日出現首例BA.5本土社區感染個案，指標個案為50多歲造船廠工人，高雄市政府對他的家人及職場接觸者做3次P...

高雄BA.5群聚船廠員工定序出爐？ 指揮中心下午2時說明

高雄某船廠50多歲男性員工（指標個案）感染BA.5，指標個案兩名兒子確認感染BA.5，為我國首起BA.5家庭群聚。其他船...

高雄船廠職場接觸確診者 目前基因定序無檢出BA.5

高雄船廠有員工染BA.5，高雄市衛生局針對職場接觸者陸續進行3次採檢，目前已完成4個檢體基因定序，結果均為BA.2，另有...

首起BA.5家庭群聚 恐有其他傳播鏈

高雄某船廠五十多歲男性員工（指標個案）感染BA.5，感染源不明，但累計已有十六名接觸者驗出陽性，指揮中心昨公布最新病毒基...

兒童重症增3例 皆為MIS-C

昨新冠肺炎新增本土個案二萬五五二一例、中重症一五四例，死亡廿八例是自五月十五日以來首度降回二字頭。昨增三例兒童重症個案，...

竹縣+694...5至11歲第2劑接種率40.2% 衛局籲預約接種

新竹縣新增694例COVID-19確診案例，年齡分布在0至88歲，最長年齡確診者年紀較往日稍降；多數集中在18到64歲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。