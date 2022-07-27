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BA.5東亞國家警訊升 王必勝：不看確診看醫療量能

聯合報／ 記者楊雅棠鄒尚謙許政榆／台北即時報導
圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

高雄船廠人員染BA.5案，指揮中心今天公布個案的兩位小孩也定序出BA.5，為一起家庭群聚。針對BA.5可能造成的下一波疫情，台大公衛教授陳秀熙則認為，若疫情受控未成大流行，九月有機會跌到單日五千例以下。對此，指揮官王必勝表示，疫情預估有樂觀有悲觀，根據模型不同結果也不一樣，持續監測、搜集資訊做進一步評估。

王必勝表示，指揮中心監測高雄這案，可能社區有其他BA.5傳播。目前國際疫情看來，東亞國家的確受影響大，但指揮中心不看這些國家確診數多少，而是醫療量能有無受到壓迫，還有重症、死亡率比例有無特別升高，是觀察重點。

王必勝說，若有BA.5疫情應該八月中下旬開始，至於規模或持續時間會多久目前難估計。國際疫情仍在發展中，除搜集國際疫情外，也會監測國內社區感染流行狀況。

陳秀熙今早於「新冠肺炎科學防疫園地」節目表示，根據模型推估，若BA.4、BA.5未在台灣造成大流行，8月底單日確診有望跌至7996例，9月底則有望降至4912例。但他強調，這是在國內未受BA.4、BA.5影響得到的結果，且BA.4、BA.5雖然在國內不會造成像六月一樣的大流行，但可能轉為地方流行。

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