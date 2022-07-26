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BA.5疫情海嘯將至？醫揭「4恐怖特性」 是原始毒株的19.2倍

聯合新聞網／ 綜合報導
國內疫情趨緩戶外人流增加，專家提醒，下一波BA.4、BA.5可能在8月中或8月底出現流行，9、10月達到高峰，屆時恐回到單日5萬例。 聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
國內疫情趨緩戶外人流增加，專家提醒，下一波BA.4、BA.5可能在8月中或8月底出現流行，9、10月達到高峰，屆時恐回到單日5萬例。 聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

Omicron新亞型變異株BA.5昨（25日）增2例本土個案，專家也曾提到根據國外經驗，預估9、10月台灣應該會出現新一波變種病毒BA.4與BA.5的疫情高峰，導致確診數再度上升。重症醫學專家黃軒醫師提醒，BA.5病毒具備「3增1降」特性，致使它只要進入全球社區感染，就會開始擴散。

※究竟有哪三增？

一、免疫逃脫增加

黃軒指出，相較於BA.2，BA.4和BA.5病毒在「已接種疫苗」和「加強免疫」的人體中，逃脫抗體機率是BA.2的「4倍以上」；且哥倫比亞大學研究還發現，BA.4、BA.5的免疫逃逸是原始毒株的「19.2倍」。換句話說，未來一旦BA.5在社區成為主流病毒株，就會造成更多的突破性感染。

二、傳播力增加

黃軒提到，BA.4和BA.5保留了祖先Delta病毒株的一些突變，例如有L452殘基的部分基因組，其會調整棘蛋白，讓BA.5 病毒更能附著在人體細胞的ACE2受體上。他引述日本研究發現，BA.5的傳播力是BA.2的至少1.3至1.4倍。

三、再感染增加

黃軒引述南非研究分析，隨著BA.5擴散，已經感染過COVID-19的人，二次確診比率也會增加。他舉例，「有BA.1病例」的人，11.5％曾感染過COVID-19病史；「有BA.4、BA.5病例」的人，過去曾感染過COVID-19病史已增加到18.9%，然而在Omicron未肆虐前，既往感染COVID-19的病史也只有「低於3%而已」。

另一篇南非研究也顯示，過去BA.2流行期間，再感染人數約佔3.6%；至於目前BA.5流行期間，再感染人數則佔全部人的6.4%左右。

※有哪一降？

中和抗體有效下降

首先，黃軒引述日本京都大學研究發現，接種了第三劑輝瑞BNT疫苗後，過了兩星期，其預防感染BA.5的效率只達到48.5％。專家認為這是因為疫苗追加劑的「效果有限」，用來預防BA.5效果「比BA.2低4倍」。

接著，黃軒又引述美國哈佛大學研究，提到接種了三劑輝瑞mRNA疫苗兩周之後，受試者的中和抗體效價對BA.4、BA.5較COVID-19原始毒株下降了21倍。

分析完上述的「3增1降」，黃軒呼籲大家「短期內在BA.5病毒肆虐的社區」，一定要記得戴口罩、勤洗手及跟陌生人保持安全距離。

新冠肺炎 COVID-19 Omicron BA.5 BA.4 BA.2 輝瑞 BNT

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