BA.5疫情海嘯將至？醫揭「4恐怖特性」 是原始毒株的19.2倍

Omicron新亞型變異株BA.5昨（25日）增2例本土個案，專家也曾提到根據國外經驗，預估9、10月台灣應該會出現新一波變種病毒BA.4與BA.5的疫情高峰，導致確診數再度上升。重症醫學專家黃軒醫師提醒，BA.5病毒具備「3增1降」特性，致使它只要進入全球社區感染，就會開始擴散。

一、免疫逃脫增加

黃軒指出，相較於BA.2，BA.4和BA.5病毒在「已接種疫苗」和「加強免疫」的人體中，逃脫抗體機率是BA.2的「4倍以上」；且哥倫比亞大學研究還發現，BA.4、BA.5的免疫逃逸是原始毒株的「19.2倍」。換句話說，未來一旦BA.5在社區成為主流病毒株，就會造成更多的突破性感染。

二、傳播力增加

黃軒提到，BA.4和BA.5保留了祖先Delta病毒株的一些突變，例如有L452殘基的部分基因組，其會調整棘蛋白，讓BA.5 病毒更能附著在人體細胞的ACE2受體上。他引述日本研究發現，BA.5的傳播力是BA.2的至少1.3至1.4倍。

三、再感染增加

黃軒引述南非研究分析，隨著BA.5擴散，已經感染過COVID-19的人，二次確診比率也會增加。他舉例，「有BA.1病例」的人，11.5％曾感染過COVID-19病史；「有BA.4、BA.5病例」的人，過去曾感染過COVID-19病史已增加到18.9%，然而在Omicron未肆虐前，既往感染COVID-19的病史也只有「低於3%而已」。

另一篇南非研究也顯示，過去BA.2流行期間，再感染人數約佔3.6%；至於目前BA.5流行期間，再感染人數則佔全部人的6.4%左右。