BA.5疫情海嘯將至？醫揭「4恐怖特性」 是原始毒株的19.2倍
Omicron新亞型變異株BA.5昨（25日）增2例本土個案，專家也曾提到根據國外經驗，預估9、10月台灣應該會出現新一波變種病毒BA.4與BA.5的疫情高峰，導致確診數再度上升。重症醫學專家黃軒醫師提醒，BA.5病毒具備「3增1降」特性，致使它只要進入全球社區感染，就會開始擴散。
※究竟有哪三增？
一、免疫逃脫增加
黃軒指出，相較於BA.2，BA.4和BA.5病毒在「已接種疫苗」和「加強免疫」的人體中，逃脫抗體機率是BA.2的「4倍以上」；且哥倫比亞大學研究還發現，BA.4、BA.5的免疫逃逸是原始毒株的「19.2倍」。換句話說，未來一旦BA.5在社區成為主流病毒株，就會造成更多的突破性感染。
二、傳播力增加
黃軒提到，BA.4和BA.5保留了祖先Delta病毒株的一些突變，例如有L452殘基的部分基因組，其會調整棘蛋白，讓BA.5 病毒更能附著在人體細胞的ACE2受體上。他引述日本研究發現，BA.5的傳播力是BA.2的至少1.3至1.4倍。
三、再感染增加
黃軒引述南非研究分析，隨著BA.5擴散，已經感染過COVID-19的人，二次確診比率也會增加。他舉例，「有BA.1病例」的人，11.5％曾感染過COVID-19病史；「有BA.4、BA.5病例」的人，過去曾感染過COVID-19病史已增加到18.9%，然而在Omicron未肆虐前，既往感染COVID-19的病史也只有「低於3%而已」。
另一篇南非研究也顯示，過去BA.2流行期間，再感染人數約佔3.6%；至於目前BA.5流行期間，再感染人數則佔全部人的6.4%左右。
※有哪一降？
中和抗體有效下降
首先，黃軒引述日本京都大學研究發現，接種了第三劑輝瑞BNT疫苗後，過了兩星期，其預防感染BA.5的效率只達到48.5％。專家認為這是因為疫苗追加劑的「效果有限」，用來預防BA.5效果「比BA.2低4倍」。
接著，黃軒又引述美國哈佛大學研究，提到接種了三劑輝瑞mRNA疫苗兩周之後，受試者的中和抗體效價對BA.4、BA.5較COVID-19原始毒株下降了21倍。
分析完上述的「3增1降」，黃軒呼籲大家「短期內在BA.5病毒肆虐的社區」，一定要記得戴口罩、勤洗手及跟陌生人保持安全距離。
▪【疫情專題】7月26日新增本土24,790例、境外移入281例 確診死亡37例
▪【整理包】「長新冠」9種症狀、怎麼吃能預防？6大QA一次懂
▪【圖表】滾動調整每周都有變化！最新防疫規定整理看這裡（持續更新）
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言