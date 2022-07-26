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長照機構陽性率降 住民1.4%、工作人員1.0％

聯合報／ 記者楊雅棠鄒尚謙／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心記者會出席名單由左到右指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心記者會出席名單由左到右指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影

指揮中心今天公布，自今年1月1日至7月24日，住宿式長照機構住民累計4萬5856人確診，醫療應變組副組長羅一鈞表示，機構內就地隔離安置集中照護者，平均開藥率為93%、篩檢陽性率則降到1.4％。

根據指揮中心今天公布資訊，自今年1月1日至7月24日，通報機構數達1599家，確診住民人數為4萬5857人、確診工作人員數為1萬2461人，仍以社福機構人數最多、護理機構次之。

羅一鈞表示，這波本土疫情統計自4月起至7月24日，住宿式服務機構中重症送醫人數共有3737人，累計死亡人數1225人，送醫後致死率為2.7%。至於機構投藥率整體為93%，各類機構投藥率也都在七成以上。

目前住宿式及社區式照顧機構定期公費快篩措施延長至八月底，針對住民及服務對象每周定期快篩兩次。羅一鈞表示，機構內住民陽性率從六月下旬5％降至1.4%、工作人員陽性率則降至1.0％。將持續篩檢追蹤，將視對象評估是否修正篩檢頻率。

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