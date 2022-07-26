長照機構陽性率降 住民1.4%、工作人員1.0％
指揮中心今天公布，自今年1月1日至7月24日，住宿式長照機構住民累計4萬5856人確診，醫療應變組副組長羅一鈞表示，機構內就地隔離安置集中照護者，平均開藥率為93%、篩檢陽性率則降到1.4％。
根據指揮中心今天公布資訊，自今年1月1日至7月24日，通報機構數達1599家，確診住民人數為4萬5857人、確診工作人員數為1萬2461人，仍以社福機構人數最多、護理機構次之。
羅一鈞表示，這波本土疫情統計自4月起至7月24日，住宿式服務機構中重症送醫人數共有3737人，累計死亡人數1225人，送醫後致死率為2.7%。至於機構投藥率整體為93%，各類機構投藥率也都在七成以上。
目前住宿式及社區式照顧機構定期公費快篩措施延長至八月底，針對住民及服務對象每周定期快篩兩次。羅一鈞表示，機構內住民陽性率從六月下旬5％降至1.4%、工作人員陽性率則降至1.0％。將持續篩檢追蹤，將視對象評估是否修正篩檢頻率。
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