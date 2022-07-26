快訊

直播／累計死亡預計破八千 指揮中心下午2時說明

阿茲海默研究都假的？論文疑造假16年 台籍學者也涉入

下半年有機會去日本玩嗎？佛系防疫的日本現在憂心這件事

BA.4、BA.5侵台 學者估8月中下旬恐一波流行

中央社／ 台北26日電

國際BA.4、BA.5疫情再起，台大公衛學者陳秀熙今天說，預估8月中到8月底可能出現一波流行，單日確診數至多落在3萬例左右，但以輕症與無症狀居多。

對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，推估有其根據，也是有可能性，但不管用什麼模型推算，與實際狀況還是要有應證或比較，會持續監測和加強管控，根據實際狀況修正，預測有預測的好處，可事先部署。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情整體趨勢往下降，但近期國際Omicron亞型變異株BA.4、BA.5疫情再起。台大醫院今天上午舉行「面對新型亞變種病毒BA.4及BA.5威脅大流行後的新冠肺炎防疫新思維」記者會，提出防疫和新常態生活建議，台大醫院副院長高嘉宏、台灣大學公衛學院教授陳秀熙出席。

陳秀熙會前接受媒體聯訪指出，多數國家BA.4、BA.5的比率已達70%，台灣是少數比率20%以下的地區，據國際疫情推估，變異株占比從20%到40%大約需要26天，40%到60%則需11天，共約37天。

陳秀熙推估，BA.4、BA.5大約在8月15日至8月底造成較明顯的影響，因為台灣已經遭遇BA.2大流行感染，自然感染加上追加劑的保護力已經達到7成，嚴重度不大，患者會以無症狀與輕症居多。

陳秀熙表示，假如BA.4、BA.5沒有進入台灣，8月中或許可降低到單日1萬例以下，但若BA.4、BA.5侵襲台灣，屆時單日確診數可能仍有1萬到2萬例，至多約3萬左右。

陳秀熙在記者會中簡報分析台灣的疫情曲線大致與紐西蘭相似，但因為台灣有自然感染與追加劑保護又略勝一籌，不過，相較於南韓等經歷過大規模流行的國家，還是稍有差異。

對於昨天新增的疑似BA.5職場群聚事件，陳秀熙指出，未來出現BA.4、BA.5的少數群聚感染是一定的，應採取「雙軌防疫」，包括「減害防疫」、「生活防疫」。

陳秀熙說明，除了做好死亡控制外，要注意疫情間壓力過大、防疫措施下導致照顧流程效率變低，造成非新冠死亡的間接傷害。

陳秀熙表示，經濟合作暨發展組織（OECD）調查發現，遭遇疫情與傷亡後，許多民眾對工作、薪水發生焦慮，比率從疫情初期14%成長到31%，負面情緒也是引起健康問題的原因。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

另一波BA.5疫情海嘯將至？學者估：大約在8月中下旬

新官上任 王必勝、黃重諺今在總統府宣誓

變異株占比11天翻倍 學者建議：第四劑年齡下修至50歲

王必勝尷尬避答不倫戀！苦苓教戰這樣回 網笑：果然是老江湖

相關新聞

BA.5爆社區群聚 陳其邁：高雄並無進一步擴散

Omicron新亞型變異株BA.5入侵社區，高雄某船廠1名50多歲的人員在5月確診，7月又出現症狀，屬重複感染；對此，市...

影／疫情趨緩是否開放境外0+7？蘇貞昌：謹慎評估

行政院長蘇貞昌上午出席衛福部台北醫院50周年院慶暨放射治療中心啟用典禮，被問到疫情趨緩，是否考慮開放境外0+7，蘇貞昌表...

公衛界籲開放入境0+7 蘇貞昌：因國外疫情需謹慎評估

年底選戰逼近，政治議題不斷，國民黨質疑蘇貞昌利用官邸開便當會是「黨國不分」，而美麗島電子報民調則顯示近來雙首長民調都提升...

累計死亡預計破八千 指揮中心下午2時說明

新冠肺炎本土疫情雖逐漸趨緩，但每日仍有二位數的死亡人數，截至昨日已累計7796名死亡，預計今天將破八千例。針對疫情，指揮...

圖解新聞／首見BA.5社區群聚 變異株3大特點讓專家覺得不妙

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。這次的圖表帶你看BA.5入侵社區。 Omicron新亞型變異株BA.5入侵社區。1名50多歲高雄某船廠人員於今（2022）年5月確診，7月又出現症狀，PCR採檢報告陽性，屬重複感染，病毒基因定序為BA.5；2同住家人陽性、10名同事陽性，累積家庭及職場共12名接觸者陽性，正等待序列結果。此為國內首次Omicron亞型變異株社區群聚事件。

染疫高燒腦炎 3歲女童3天亡

昨新增一萬六九二一例本土個案，為四月卅日以來最低。另增八十一例中重症、五十三例死亡，其中一名身體健康的三歲女童於發病三天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。