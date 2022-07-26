BA.5爆社區群聚 陳其邁：高雄並無進一步擴散

Omicron新亞型變異株BA.5入侵社區，高雄某船廠1名50多歲的人員在5月確診，7月又出現症狀，屬重複感染；對此，市長陳其邁表示，都有按中央防疫規定來做，且造船廠整體及現在高雄疫情，並沒有進一步擴散，初步都有所掌握。

面對BA.5入侵社區，陳其邁今天上午出席活動時，被問及是否擴大採檢，他說，會按照中央防疫規定，群聚部分採取擴大採檢、序列檢測，目前為止禮拜六第一次PCR是針對全廠，昨天也進行第二次的序列檢測，這周三還是會對造船廠進行第三次的序列檢測。

陳其邁說明，第一次PCR採檢的部分，有兩個家人確診，同時有10名造船廠員工、或船上船員，PCR的CT值有超過30，看起來似乎較舊的感染，也有些是30以下，將針對30以下的部份送中央疫情指揮中心來做基因定序。

陳其邁說，今天下午會公布107名職場接觸者中，有4個左右陽性，CT值約在接近30或30以上，還要釐清是否為舊的感染，但造船廠整體來看，疫情並沒有進一步擴散，初步有掌握到整個部分。

他還說，整體BA.5流行來觀察，現在台灣大概BA.2感染也在高峰期往下走，昨天專家會議評估認為各縣市也都有零星個案，整體評估大概8至9月，社區才會有更多個案產生，仍牽涉到集體免疫部分；更強調，現在高雄整個疫情上，並沒有進一步擴散。 高雄市長陳其邁（左四）今天出席仁武首座社宅動土典禮。記者陳弘逸／攝影 高雄市長陳其邁（左三）今天出席仁武首座社宅動土典禮。記者陳弘逸／攝影

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