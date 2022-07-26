快訊

直播／累計死亡預計破八千 指揮中心下午2時說明

阿茲海默研究都假的？論文疑造假16年 台籍學者也涉入

下半年有機會去日本玩嗎？佛系防疫的日本現在憂心這件事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

BA.5爆社區群聚 陳其邁：高雄並無進一步擴散

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（左三）今天出席仁武首座社宅動土典禮。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁（左三）今天出席仁武首座社宅動土典禮。記者陳弘逸／攝影

Omicron新亞型變異株BA.5入侵社區，高雄某船廠1名50多歲的人員在5月確診，7月又出現症狀，屬重複感染；對此，市長陳其邁表示，都有按中央防疫規定來做，且造船廠整體及現在高雄疫情，並沒有進一步擴散，初步都有所掌握。

面對BA.5入侵社區，陳其邁今天上午出席活動時，被問及是否擴大採檢，他說，會按照中央防疫規定，群聚部分採取擴大採檢、序列檢測，目前為止禮拜六第一次PCR是針對全廠，昨天也進行第二次的序列檢測，這周三還是會對造船廠進行第三次的序列檢測。

陳其邁說明，第一次PCR採檢的部分，有兩個家人確診，同時有10名造船廠員工、或船上船員，PCR的CT值有超過30，看起來似乎較舊的感染，也有些是30以下，將針對30以下的部份送中央疫情指揮中心來做基因定序。

陳其邁說，今天下午會公布107名職場接觸者中，有4個左右陽性，CT值約在接近30或30以上，還要釐清是否為舊的感染，但造船廠整體來看，疫情並沒有進一步擴散，初步有掌握到整個部分。

他還說，整體BA.5流行來觀察，現在台灣大概BA.2感染也在高峰期往下走，昨天專家會議評估認為各縣市也都有零星個案，整體評估大概8至9月，社區才會有更多個案產生，仍牽涉到集體免疫部分；更強調，現在高雄整個疫情上，並沒有進一步擴散。

高雄市長陳其邁（左四）今天出席仁武首座社宅動土典禮。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁（左四）今天出席仁武首座社宅動土典禮。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁（左三）今天出席仁武首座社宅動土典禮。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁（左三）今天出席仁武首座社宅動土典禮。記者陳弘逸／攝影

新冠肺炎 COVID-19 BA.5

延伸閱讀

棒球／高雄棒球小將前進美國小馬世界少棒賽 爭第三座冠軍盃

高市大林蒲遷村尋求共識 陳其邁：爭取居民最大權益

柯志恩稱他嚴厲「非暖男」 陳其邁：高雄市民關心是否實在做事

「無所事事小海豹」現身愛河 陳其邁：今夏高雄最療癒

相關新聞

BA.5爆社區群聚 陳其邁：高雄並無進一步擴散

Omicron新亞型變異株BA.5入侵社區，高雄某船廠1名50多歲的人員在5月確診，7月又出現症狀，屬重複感染；對此，市...

影／疫情趨緩是否開放境外0+7？蘇貞昌：謹慎評估

行政院長蘇貞昌上午出席衛福部台北醫院50周年院慶暨放射治療中心啟用典禮，被問到疫情趨緩，是否考慮開放境外0+7，蘇貞昌表...

公衛界籲開放入境0+7 蘇貞昌：因國外疫情需謹慎評估

年底選戰逼近，政治議題不斷，國民黨質疑蘇貞昌利用官邸開便當會是「黨國不分」，而美麗島電子報民調則顯示近來雙首長民調都提升...

累計死亡預計破八千 指揮中心下午2時說明

新冠肺炎本土疫情雖逐漸趨緩，但每日仍有二位數的死亡人數，截至昨日已累計7796名死亡，預計今天將破八千例。針對疫情，指揮...

圖解新聞／首見BA.5社區群聚 變異株3大特點讓專家覺得不妙

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。這次的圖表帶你看BA.5入侵社區。 Omicron新亞型變異株BA.5入侵社區。1名50多歲高雄某船廠人員於今（2022）年5月確診，7月又出現症狀，PCR採檢報告陽性，屬重複感染，病毒基因定序為BA.5；2同住家人陽性、10名同事陽性，累積家庭及職場共12名接觸者陽性，正等待序列結果。此為國內首次Omicron亞型變異株社區群聚事件。

染疫高燒腦炎 3歲女童3天亡

昨新增一萬六九二一例本土個案，為四月卅日以來最低。另增八十一例中重症、五十三例死亡，其中一名身體健康的三歲女童於發病三天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。