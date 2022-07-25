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完全取代BA.2！ BA.5恐已社區感染

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞25日說，其中新增2名本土BA.5個案，目前累積9名BA.5確診個案。（指揮中心提供）
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞25日說，其中新增2名本土BA.5個案，目前累積9名BA.5確診個案。（指揮中心提供）

新增48例BA.4、BA.5確診個案，有完全取代BA.2的趨勢！指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞25日說，本土新增2名BA.5個案，其中一例為船廠員工，相關職場與家庭接觸者已有12位快篩陽性，目前仍進行基因定序，但初步研判為社區群聚的傳播感染。另25日增16921例確診個案、53例死亡個案。

疑爆社區感染

指揮中心說明，新增2例BA.5本土個案，分別為60多歲及50多歲男性(以下稱案A及案B)。案B為南部船廠人員，日前出現咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛症狀並快篩陽性，基因定序為BA.5，為重複感染確診。接觸者匡列家人3人，2人出現陽性；職場匡列118人，有10人出現陽性，基因仍在定序中。

本案初步研判，疑似「家庭及職場群聚感染，尚待定序結果」。指揮中心呼籲，港埠主管機關應要求相關業者加強登輪等作業的清消作業，並積極相關人員接種第4劑疫苗。

案A為家庭群聚感染，於7月5日至機場接送2名德國入境家人返家檢疫。其中1名家人於機場採檢陽性確診（18日公布之 Omicron BA.5境外移入個案)，案A列為接觸者，在PCR檢驗陰性，採0+7自主防疫。

對此，指揮中心指揮官王必勝，會對確診個案的相關匡列者進行基因定序，掌握BA.5是否進入社區，強調「會嚴密的監視」。

BA.5將取代BA.2

羅一鈞表示，本土新增48例BA.4及BA.5確定病例，其中46例境外移入與2例本土個案，目前共有國內共檢出416例，Omicron亞型變異株境外移入確定病例，其中BA.4為62例及BA.5為354例。他指出，「BA.5有完全取代BA.2的趨勢」，成為主流的病毒株，未來會持續觀測。

指揮中心指出，迄今已至少100個國家通報 BA.5變異株感染病例，並已於歐美多國及日本、韓國廣泛傳播，造成疫情回升、住院數增加等情形，且包括新加坡、中國、泰國、印尼及越南等都要傳出疫情，顯見BA.5有向亞洲擴散的趨勢。

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