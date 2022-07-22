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中重症+178例、86人死 4歲女童染疫引發腦膜炎5天亡

聯合報／ 記者許政榆沈能元陳雨鑫／台北即時報導
指揮中心今公布新增中重症178例，包括中症109例、重症69例，死亡個案新增86例。圖／指揮中心提供
指揮中心今公布新增中重症178例，包括中症109例、重症69例，死亡個案新增86例。圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心今公布新增中重症178例，包括中症109例、重症69例，死亡個案新增86例。今日死亡個案最年輕為4歲女童，7月中旬出現發燒、喉嚨痛，後續引發腦膜炎住院，出現腦壓下降、胸凹，以及突發癲癇重症及神經性休克，經救治但病況惡化，染疫5天後死亡。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，4歲女童本身有代謝性疾病，沒有接種過疫苗，7月15日出現發燒、喉嚨痛症狀，經過診所快篩陽確診，7月16日出現食慾及活力下降、嗜睡，7月17日至急診，疑似腦膜炎住院。

羅一鈞表示，院方給予女童類固醇、瑞德西韋、降腦壓藥治療，住院當日因嘔吐、呼吸費力、胸凹，有插管使用呼吸器，另因突發癲癇重症及神經性休克，給予抗癲癇藥物及升壓劑，但病況惡化，不幸於7月19日死亡，死因為急性腦炎、新冠病毒感染。

另新增兒童中重症MIS-C個案，3歲男童本身無慢性病史，5月14日確診，7月14日起全身皮疹，以及出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、紅眼症狀，7月16日至急診，醫師因懷疑為MIS-C而收治住院，經治療後病況改善，7月21日從加護病房轉至一般病房，目前病況穩定。

目前統計，國內12歲以下兒童重症累計110例，包括24例腦炎、19名肺炎、3名敗血症、8例哮吼、46例MIS-C，3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡，1例心肌炎；其中24人死亡，包括8例腦炎、4人肺炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼、1例心肌炎及6例到院前死亡。

中央流行疫情指揮中心今公布新增中重症178例，包括中症109例、重症69例，死亡個案新增86例。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心今公布新增中重症178例，包括中症109例、重症69例，死亡個案新增86例。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心今公布新增中重症178例，包括中症109例、重症69例，死亡個案新增86例。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心今公布新增中重症178例，包括中症109例、重症69例，死亡個案新增86例。圖／指揮中心提供
口服藥物領用情形。圖／指揮中心提供
口服藥物領用情形。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心今公布新增中重症178例，包括中症109例、重症69例，死亡個案新增86例。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心今公布新增中重症178例，包括中症109例、重症69例，死亡個案新增86例。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心今公布新增中重症178例，包括中症109例、重症69例，死亡個案新增86例。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心今公布新增中重症178例，包括中症109例、重症69例，死亡個案新增86例。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心今公布新增中重症178例，包括中症109例、重症69例，死亡個案新增86例。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心今公布新增中重症178例，包括中症109例、重症69例，死亡個案新增86例。圖／指揮中心提供
醫療資源。圖／指揮中心提供
醫療資源。圖／指揮中心提供

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