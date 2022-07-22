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COVID-19輕症也要小心 4症狀恐是腦霧警訊

中央社／ 台北22日電
據醫師觀察，國內頻頻有染疫康復者出現「腦霧」症狀，一旦出現思考反應緩慢、注意力不集中、記憶力減退、語言溝通能力下降，務必儘速就醫。示意圖／ingimage
據醫師觀察，國內頻頻有染疫康復者出現「腦霧」症狀，一旦出現思考反應緩慢、注意力不集中、記憶力減退、語言溝通能力下降，務必儘速就醫。示意圖／ingimage

COVID-19輕症也要小心後遺症，據醫師觀察，國內頻頻有染疫康復者出現「腦霧」症狀，一旦出現思考反應緩慢、注意力不集中、記憶力減退、語言溝通能力下降，務必儘速就醫。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，今年以來，本土累計超過400萬例確診病例，其中高達99.55%是無症狀或輕症個案。

今天是世界腦健康日，台灣神經學學會上午舉辦記者會，提醒曾染疫的民眾留意相關症狀，避免間接影響全身健康。

台灣神經學學會理事長胡朝榮表示，染疫後的長新冠症候群與腦部及神經系統息息相關，根據美國追蹤研究，約20%確診者在康復後持續出現頭痛、喉嚨痛、嗅味覺異常、疲倦等長新冠後遺症；英國研究則發現，63%患者認為長新冠症狀已影響日常生活，以慢性疲勞、注意力無法集中、情緒低落、睡眠障礙等症狀最為嚴重。

他解釋，COVID-19病毒會引起全身性廣泛慢性發炎，可能傷害腦血管內皮細胞，造成腦部血氧濃度下降，而腦部健康攸關健康及人體免疫能力，因而增加神經系統併發症發生風險。

中國醫藥大學附設醫院台北分院神經內科醫師盧韻如表示，她曾收治一名5月染疫的女性個案，在確診時雖然是輕症，但康復後卻開始出現嚴重疲憊感、頭痛等後遺症，重回職場後更經常斷片，無法思考或正確回答問題，甚至曾在騎車時一時腦袋混亂撞上大卡車，就醫認為長新冠症侯群中的「腦霧」，靠著飲食調整及治療輔助後才逐漸好轉。

台北醫學大學附設醫院神經內科醫師蔡睿蘋說，腦霧並非長新冠專屬，而是許多腦部相關疾病的早期症狀之一，另外像是壓力太大、過度使用電子產品等也可能導致腦霧。

蔡睿蘋指出，腦霧常見現象包括思考反應緩慢、注意力不集中、記憶力減退、語言溝通能力下降等，民眾如出現這些症狀務必尋求專業醫師協助，避免衍生為焦慮、憂鬱、失智症、甚至阿茲海默症的風險。

新冠肺炎 COVID-19

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