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直播／本土+2.6萬 指揮中心：整體下降

聯合報／ 記者楊雅棠鄒尚謙許政榆／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心記者會出席名單由左到右指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官王必勝、發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心記者會出席名單由左到右指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官王必勝、發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影

國內新冠肺炎疫情呈現本土降溫、境外持續升溫的態勢。今天新增2萬6943例本土個案、253例境外移入個案；另增57例死亡。疫情監測組組長周志浩表示，本土病例和上周相比低了一些，死亡比起之前公布數字多了一些，死亡數字趨勢起起伏伏，但整體仍是往下降。

今日新增2萬6943例本土病例，為1萬2577例男性、1萬4350例女性、16例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,614例)、台中市(3,415例)、桃園市(3,004例)、台北市(2,751例)、高雄市(2,703例)、台南市(1,979例)、彰化縣(1,236例)、屏東縣(833例)、苗栗縣(761例)、新竹縣(756例)、雲林縣(681例)、宜蘭縣(665例)、新竹市(643例)、花蓮縣(536例)、嘉義縣(519例)、南投縣(428例)、基隆市(411例)、台東縣(352例)、嘉義市(295例)、金門縣(185例)、澎湖縣(141例)、連江縣(35例)。

今日新增57例本土病例死亡個案，為32例男性、25例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、54例具慢性病史、37例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至7月17日，死亡日期介於6月23日至7月18日。

今日新增253例境外移入個案中，為150例男性、103例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(8例)、英國(3例)、土耳其及越南(各2例)、新加坡、泰國、香港及菲律賓(各1例)移入，另234例感染國家調查中。入境日期介於今年6月21日至7月19日。

指揮中心統計，截至目前國內累計433萬7076例確診，分別為1萬7389例境外移入、431萬9633例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計8318例死亡病例，其中8,303例本土，個案居住縣市分布為新北市1,879例、台北市984例、台中市799例、高雄市754例、桃園市632例、台南市624例、彰化縣476例、屏東縣344例、雲林縣243例、南投縣236例、基隆市198例、嘉義縣及苗栗縣各171例、宜蘭縣167例、花蓮縣144例、嘉義市133例、新竹縣130例、台東縣113例、新竹市79例、澎湖縣15例、金門縣11例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

新冠肺炎 COVID-19

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