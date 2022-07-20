直播／本土+2.6萬 指揮中心：整體下降

國內新冠肺炎疫情呈現本土降溫、境外持續升溫的態勢。今天新增2萬6943例本土個案、253例境外移入個案；另增57例死亡。疫情監測組組長周志浩表示，本土病例和上周相比低了一些，死亡比起之前公布數字多了一些，死亡數字趨勢起起伏伏，但整體仍是往下降。

今日新增2萬6943例本土病例，為1萬2577例男性、1萬4350例女性、16例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,614例)、台中市(3,415例)、桃園市(3,004例)、台北市(2,751例)、高雄市(2,703例)、台南市(1,979例)、彰化縣(1,236例)、屏東縣(833例)、苗栗縣(761例)、新竹縣(756例)、雲林縣(681例)、宜蘭縣(665例)、新竹市(643例)、花蓮縣(536例)、嘉義縣(519例)、南投縣(428例)、基隆市(411例)、台東縣(352例)、嘉義市(295例)、金門縣(185例)、澎湖縣(141例)、連江縣(35例)。

今日新增57例本土病例死亡個案，為32例男性、25例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、54例具慢性病史、37例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至7月17日，死亡日期介於6月23日至7月18日。

今日新增253例境外移入個案中，為150例男性、103例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(8例)、英國(3例)、土耳其及越南(各2例)、新加坡、泰國、香港及菲律賓(各1例)移入，另234例感染國家調查中。入境日期介於今年6月21日至7月19日。

指揮中心統計，截至目前國內累計433萬7076例確診，分別為1萬7389例境外移入、431萬9633例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計8318例死亡病例，其中8,303例本土，個案居住縣市分布為新北市1,879例、台北市984例、台中市799例、高雄市754例、桃園市632例、台南市624例、彰化縣476例、屏東縣344例、雲林縣243例、南投縣236例、基隆市198例、嘉義縣及苗栗縣各171例、宜蘭縣167例、花蓮縣144例、嘉義市133例、新竹縣130例、台東縣113例、新竹市79例、澎湖縣15例、金門縣11例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

商品推薦