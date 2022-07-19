聽新聞
test
0:00 / 0:00
宜蘭縣長林姿妙輕微喉痛 快篩確診居家隔離
宜蘭縣長林姿妙今天晚間略感身體不適，出現輕微喉嚨痛，經快篩檢測為陽性，確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），預約視訊診療，並依規定居家隔離，目前身體狀況良好。
縣府晚間透過媒體LINE群組表示，林姿妙已取消所有行程，這段期間將採居家辦公方式指揮並做相關決策，縣政運作不會受到影響，請縣民放心。此外，林姿妙近日參與的各項行程，全程都有配戴口罩，並依相關防疫規定辦理，提醒曾參與相關活動的縣民，注意自己身體狀況。
林姿妙也呼籲大家，務必落實各項防疫作為，並提高警覺、注意自己的健康狀況，如果有感染疑慮，一定要盡快篩檢，才能避免疫情擴散，共同戰勝病毒。
疫情快報
▪【疫情專題】7月19日新增本土26,779例、境外移入367例 確診死亡37例
▪【整理包】「長新冠」9種症狀、怎麼吃能預防？6大QA一次懂
▪【圖表】滾動調整每周都有變化！最新防疫規定整理看這裡（持續更新）
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言