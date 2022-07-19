境外移入大增367例 研判與入境人次鬆綁有關

本土確診中重症及死亡數雙創2個月新低，今天最年輕死亡個案為1名20多歲男性，值得注意的是，境外移入新增達367例，研判與入境總量放寬為每週4萬人次有關。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩下午在疫情記者會表示，今天新增2萬6779例本土個案，與上週二相比有略減趨勢，確診個案新增中重症75例（中症41例、重34例），其中37人死亡，是5月17日、18日以來新低。

昨天境外移入病例新增454人，創今年以來新高，原因是程式修正而補登病例，今天境外移入數多達367例，周志浩研判與邊境防疫鬆綁有關，觀察近5週境外移入數，確實有逐漸攀升狀況，與國際OmicronBA.4、BA.5病毒株導致疫情再起走向一致，盼死亡人數持續減少。

指揮中心是在7日宣布，即日起調增入境總人數為每週4萬人次；14日零時起，放寬國人及持有效居留證、以及所有來台轉機者，搭機前得免持2日內PCR報告；但境外篩檢陽性者，自採檢日起7日內應暫緩搭機，以維護航空及社區防疫安全。

今天新增37例本土病例死亡個案，創2個月新低，死亡個案年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、33例具慢性病史、24例未接種3劑疫苗、17人從未接種疫苗，28人年齡超過80歲。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天最年輕死亡個案為1名20多歲男性，有慢性神經系統疾病，接種過3劑疫苗，7月7日在家中被家人發現昏迷、失去意識，緊急送醫已無呼吸心跳、採檢確診，當天醫院搶救不治，死因為毛毛樣血管疾病及COVID-19感染。

根據罕病基金會網站介紹，毛毛樣腦血管疾病（簡稱MMD），是一種慢性進行性腦血管閉塞疾病，主要原因是由於顱內大血管閉塞，導致小血管代償性雜亂生長，異常毛細血管長成一團形成煙霧狀，患者會出現出血性中風、反覆性小中風、感覺運動神經麻痺及偏頭痛等症狀。

今天沒有新增特殊重症個案，指揮中心統計今年1月至7月18日，本土輕症、無症狀個案累計423萬1980例、占99.55%，中症累計1萬789例、占0.25%，重症累計8583例、占0.2%，其中死亡累計7408人。

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