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王必勝避談婚外情 蘇揆：相信不因私事妨礙公務

中央社／ 台北19日電

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝避談婚外情事件，行政院長蘇貞昌今天表示，相信每個人都戮力從公，「不會因為家中私事妨礙公務」。

蘇貞昌上午出席COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新防疫團隊首場擴大防疫會議，會前接受媒體聯訪，被問到如何評價王必勝昨天上任首日記者會，多次迴避感情問題，是否會給指揮官建議？

蘇貞昌表示，今天就是給新任衛生福利部長薛瑞元及新任指揮官王必勝加油打氣，相信每個人都戮力從公，「不會因為家中私事妨礙公務」。過去兩年多，指揮中心團結一致，盡心盡力守住疫情，指揮中心的每個人都非常辛苦，沒日沒夜做事，深獲各界肯定。

至於民主進步黨新北市長參選人林佳龍是否已拜會曾任台北縣長的蘇貞昌，並邀請擔任競選總部榮譽主任委員？蘇貞昌表示，民進黨一直團結一致爭取為人民服務機會，迎接選戰，每個人負責工作都由民進黨中央黨部安排。

他說，行政院把事做好，作為執政政府選舉利基。無論總統蔡英文或民進黨，現在支持度都比4年前好，在這樣基礎上，只要黨內團結，繼續好好向人民表達，爭取支持，就會是很好的基礎。

新冠肺炎 COVID-19

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