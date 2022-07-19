王必勝避談婚外情 蘇揆：相信不因私事妨礙公務
中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝避談婚外情事件，行政院長蘇貞昌今天表示，相信每個人都戮力從公，「不會因為家中私事妨礙公務」。
蘇貞昌上午出席COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新防疫團隊首場擴大防疫會議，會前接受媒體聯訪，被問到如何評價王必勝昨天上任首日記者會，多次迴避感情問題，是否會給指揮官建議？
蘇貞昌表示，今天就是給新任衛生福利部長薛瑞元及新任指揮官王必勝加油打氣，相信每個人都戮力從公，「不會因為家中私事妨礙公務」。過去兩年多，指揮中心團結一致，盡心盡力守住疫情，指揮中心的每個人都非常辛苦，沒日沒夜做事，深獲各界肯定。
至於民主進步黨新北市長參選人林佳龍是否已拜會曾任台北縣長的蘇貞昌，並邀請擔任競選總部榮譽主任委員？蘇貞昌表示，民進黨一直團結一致爭取為人民服務機會，迎接選戰，每個人負責工作都由民進黨中央黨部安排。
他說，行政院把事做好，作為執政政府選舉利基。無論總統蔡英文或民進黨，現在支持度都比4年前好，在這樣基礎上，只要黨內團結，繼續好好向人民表達，爭取支持，就會是很好的基礎。
疫情快報
▪【疫情專題】7月18日新增本土17,549例、境外移入454例 確診死亡48例
▪【整理包】「長新冠」9種症狀、怎麼吃能預防？6大QA一次懂
▪【圖表】滾動調整每周都有變化！最新防疫規定整理看這裡（持續更新）
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言