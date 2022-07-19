「太太諒解了嗎？」王必勝緋聞纏「聲」 學者：民眾不會忘

文/蔡岳霖

中央流行指揮中心18日由新任指揮官王必勝接手，記者會中有媒體二度詢問「您與林小姐的事情，太太有諒解了嗎？」王必勝均避而不答，第二次更裝作沒聽到，反問「還有其他問題嗎？沒有的話我們結束記者會」。王必勝自疫情以來不少次前往抗疫前線，自15日由行政院發言人羅秉成，宣布升任衛福部次長兼指揮官後，去年的緋聞事件再被搬到檯面上。衛福部前部長陳時中雖然近期在忙於2022縣市長選舉，卻也在公開行程中幫忙緩頰「大家都會有犯過錯，基本上就是大家給他一個機會」。這回透過網路溫度計來看，王必勝近一年聲量，是否真的就是遭到緋聞纏「聲」？

防疫敵不過緋聞 王必勝最高聲量坦承：「不適當的關係」

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（2021/07/18～2022/07/17）近一年的時間來看，衛福部次長王必勝聲量，最高點落在去年的11月10日，聲量高達25,461筆；王必勝與妻子尤香玉共同接受媒體專訪，首度坦承與緋聞對象林女是「不適當、不應該的關係」，當時衛福部長陳時中被問到相關回應時，也表示「社會大眾應該給他機會。」

至於聲量第二高，則是落在10月26日，聲量高達23,251筆，這天正是王必勝遭到爆料有不倫戀，曖昧小15歲護理師，遭到曝光的照片，王必勝還抱了一個小女孩，引起外界譁然；王必勝澄清林女是同事，照片中的小女孩，是林女與前男友生的，但不到兩週的時間就坦言兩人關係「不適當、不應該」。

王必勝一年內兩個聲量高點都落在「緋聞事件」，中華民國防疫學會理事長王明賢就認為，王必勝可以升任衛福部次長還兼任指揮官，這在民進黨裡非常普遍，用合法掩飾非法；王任賢也直言，就算未來王必勝在防疫政策，有什麼亮眼的表現，但像這樣的道德事件，民眾絕對會印象深刻。東華大學教授施正鋒也進一步指出，這回媒體追問他的緋聞事件，王必勝直接結束記者會的態度，其實相當傲慢；施正鋒表示這回王必勝不受緋聞事件，不只升任次長還能擔任指揮官，或許也是因為陳時中的喜好。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

王必勝接任指揮官 網路熱門關鍵字「降級、趨緩、小三」

同樣根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2022年07月15日～2022年7日17日）近3天的網路熱門關鍵字觀察分析，除了王必勝之外包括「衛福部、次長、指揮官、衛福部長、薛瑞元、接任」相關人事案都有上榜，至於這回因為陳時中參選所以才連動這回人事案調整，所以像是「請辭、台北市長、選戰」也都有被列入，至於外界關注王必勝接任後的疑慮，像是「降級、趨緩、小三」都在排行榜裡。



image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年07月18日至2022年07月17日。

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