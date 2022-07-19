25天二度確診！男Ct值18「3明顯症狀」 醫嚇：怎麼這麼快

新冠肺炎疫情尚未完全結束，就算確診康復者擁有「無敵星星」也沒用，因為還是有再次染疫的可能。林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰在臉書上發文，分享朋友在25天內二度確診的故事，而且第二次確診的症狀比第一次還明顯，讓他忍不住驚呼「哇！什麼？怎麼會這樣快呢？」

吳昌騰在臉書上分享朋友二度確診的故事，當對方打電話和他說自己又確診了，他的第一反應是「哇！什麼？怎麼會這樣快呢？」吳昌騰透露對方是男性，而且有接種三劑疫苗（AZ+AZ+Moderna），平時喜歡從事戶外運動、本身也沒有慢性疾病或免疫缺陷疾病、甚至不抽煙，只有偶爾會喝酒。

吳昌騰表示，對方在6月22日第一次確診，7月16日第二次確診，間隔時間只有25天。此外，這一次的症狀還比第一次更嚴重，病毒的Ct值是18，其中以喉嚨痛、聲音沙啞、全身酸痛最明顯。吳昌騰說「在電話中，我聽他的聲音真的是沙啞了！」

吳昌騰指出，第二次確診可能會面臨以下問題：

吳昌騰提醒「再度確診真的是可能發生的！」他表示大家從疫苗和先前感染中所獲得的免疫力會隨著時間推移而下降，因此「突破性感染」和「再度感染」的情況就是會發生的；不過目前我們所接種原始病毒株疫苗所產生的免疫力，在面對BA.4和BA.5時，依然能夠對重症、住院和死亡提供有效保護。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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