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「低胸辣妹」狂Call忍不住！ 確診者肺纖維化慘噴50萬元

聯合新聞網／ 綜合報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

生病省小錢花大錢？一名肺纖維化確診者收到「低胸辣妹店員」狂Call客，不顧身體健康前去消費，導致病情惡化，令胸腔科醫師相當無奈，當初為了幫病人省下荷包，沒開自費藥物，如今須使用幹細胞療法，一套療程打八針得付五十萬元，平均一針五萬八千元。

胸腔科醫師蘇一峰於臉書發文指出，一名肺纖維化病人看診自曝因為「低胸辣妹店員一直打Line電話，忍不住去消費」，就醫紀錄畫面可見，肺纖維化病人早在五月底確診，可能與女性親密接觸，肺部狀況惡化。

「這位大哥啊！不要衝動消費啊！」，蘇醫師感嘆這些花費不如拿去吃抗肺纖維化藥物，並直言「上次門診想幫病人省錢沒開自費藥物，結果病人跑去花更大一筆消費……一個療程要打八針……五十萬」。

由於蘇醫師未交代事件來龍去脈，網友推測「是他去找辣妹後結果二次確診？已經嚴重到要打幹細胞的針，然後一個療程要50萬？」，其他人紛紛笑說「強烈懷疑是去捐幹細胞的」、「低胸的魅力果然比生命還重要」、「所以不是健保費太便宜，這邊幫他省了，他自有花錢的地方」。

蘇醫師則呼籲「請大家要相信衣服端莊的醫護人員啊！我們收費雖然很便宜！效果很確實！」

新冠肺炎 COVID-19 醫師 肺纖維化 幹細胞

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