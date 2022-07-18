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BA.5再掀疫情時間點 指揮中心：滿難預測

聯合報／ 記者楊雅棠鄒尚謙邱宜君／台北即時報導
指揮中心指揮官王必勝今天首次主席指揮中心記者會。記者楊雅棠／攝影
指揮中心指揮官王必勝今天首次主席指揮中心記者會。記者楊雅棠／攝影

國內今天在公布兩例新增本土BA.5個案，外界擔心變異株何時會在國內再掀一波流行。指揮官王必勝表示，大家一直預測變異株的疫情再起的時間，但「這滿難評估的」，一般推想應該是落在八、九月，但指揮中心會嚴密觀察。

針對變異株可能造成的疫情，發言人莊人祥表示，BA.4、BA.5疫情估計是當本土變異株個案占30%以上才會出現流行，可能最早流行的都市如北市，最近幾周個案數下降幅度不高，懷疑可能是BA.4、BA.5變異株，也可能是因為人流回升造成的影響。

對於BA.4、BA.5恐在國內造成另一波疫情，外界也關心國內是否針對全民接種第四劑。王必勝表示，第四劑施打範圍會提出擴大的想法，將請ACIP評估，若有擴大會再公告。

莊人祥則表示，第四劑疫苗的接種每個專家都有不同意見，美國開放50歲以上和18歲以上免疫不全者接種，其他國家大部分開放65歲以上，沒有開放全民施打。但如果有次世代疫苗是有可能給全民符合資格都來打，第二次追加劑會再評估。

另外，除了BA.4、BA.5外，外界也關心BA.2.75變異株是否有較高傳播力和免疫逃脫力。醫療應變組副組長羅一鈞表示，BA.2.75是最近幾周才在印度等亞洲國家偵測到，也有較高傳播力和免疫逃脫力，但與成為主流的BA.5比，還沒有足夠相關研究可佐證，是否會成為下一個主流變異株都言之過早，還要觀察偵測到的國家有沒有後續較大的社區疫情才可得知。而目前台灣在本土和境外都沒有偵測到。

新冠肺炎 COVID-19 BA.5 王必勝

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