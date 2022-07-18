陳宗彥：階段性任務完成 卸任防疫副指揮官

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天宣布「完成階段性任務」，正式卸任。回想過去3年，最令他印象的是累趴的同仁、口罩也遮不住的黑眼圈，讓國際看見台灣的防疫奇蹟。

衛生福利部長陳時中今天卸任部長一職，下午也卸下中央流行疫情指揮中心指揮官，交棒給衛福部次長王必勝。

內政部次長、指揮中心副指揮官陳宗彥在臉書發文，宣布完成階段性任務，已正式卸下副指揮官一職，心中只有感謝。

陳宗彥指出，回顧疫情發生之初，台灣從未面臨過如此大規模、全面性的長期抗疫經驗，除了醫療專業外，內政部也負責建立起從國境海空到街頭巷尾的圍堵防線，他從一開始對病毒一知半解，到現在可以明確掌握，真心感受到過去3年對於疫情防控帶來的貢獻。

陳宗彥說，指揮中心是為了解決問題、互通訊息而建立起的平台，確保政府能即時調度資源、掌握資訊、修正檢討的基礎，這些走過的路，讓政府在面對未來的抗疫挑戰時仍有信心謹慎前行。

他原想一一列舉這段期間的重要大事，但令他印象最深刻的卻是同仁累趴在桌子、沙發上，歪七扭八的睡姿，口罩也遮不住的疲憊與黑眼圈，還有被誤解時默默擦去淚水、轉身抱起一堆資料繼續埋頭工作的身影，三餐更是隨便吃幾口便當就開始工作，等到看完報表麵都糊了，「這些不叫辛苦，叫心甘情願」。

陳宗彥說，指揮中心深知國家社會面對危險病毒的恐慌和未知，會轉變成質疑與不安，因此從口罩到國家隊、從疫苗到藥品、從邊境到巷弄、從集中檢疫場所到防疫旅館、從圍堵到共存，每個階段都是艱鉅挑戰，也沒有前例可循，但只要資訊透明一點、措施再早一點，就能幫助更多人。

陳宗彥表示，由於台灣和中國距離近、交流頻繁，2019年疫情爆發之初，台灣是被評估將會是受害最深的國家，但台灣沒被擊倒，不僅能自保，還能協助他國，讓國際看見台灣的奇蹟。

陳宗彥說，在民主的機制抗疫，除了要圍堵疫情又要干擾最少，要就醫方便也要讓婦幼長輩優先，期間還經歷學生大考、防疫保單等爭議，所幸台灣有公民素質高的民眾、專業團隊、醫護、警消、基層民政人員等人員，才能守住台灣，感謝一路以來的夥伴和同仁，直呼「你們真的是台灣的英雄」。

他強調，卸下副指揮官的工作並非退出防疫工作，而是完成穩定平台與協力模式的階段性任務，未來他仍會是防疫團隊的一分子。

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