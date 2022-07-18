接衛福部長曾嚇到失眠 薛瑞元曝3條件重拾自信
衛福部長一職今天由次長薛瑞元接任，他表示，面對這項任務，他曾半夜驚醒、嚇到睡不著，但相信以他在雙和醫院、屏東縣府經驗，加上衛福部團隊幫忙，有信心做好部長工作。
前衛生福利部長陳時中日前宣布代表民進黨參選台北市長，並請辭部長一職，由次長薛瑞元接任，衛福部今天舉行部長交接典禮。
薛瑞元致詞表示，感謝行政院長蘇貞昌給他這項任務，可以參與團隊、接棒陳時中，「成為形塑輝煌蔡英文時代的一份子」，這是他畢生的榮幸，也會全力做好。並表示他目前心情非常平淡。
薛瑞元說，在得知將接任部長當天，他心情十分平淡、沒什麼起伏，但當晚睡到一半他卻突然驚醒、冒冷汗，想起過去天塌下來還有陳時中扛，如今陳時中「這個大柱子」將卸任，他對於能否平順接下未完成的工作感到害怕，嚇到睡不著，但也分析出能自信做好衛福部長工作的3項條件。
他表示，首先是他曾服務於衛福部雙和醫院7年，有能力融入團隊、把事做好；其次，民國104年他擔任屏東縣政府衛生局局長，第一天進議會就遇到議員打群架，但他沒被嚇跑；第三，衛福部有優秀的團隊，只要指出方向、方法與原則，衛福部同仁就會盡力完成。
薛瑞元說，未來他會依循陳時中留下的典範、原則與方向，有信心做好工作，不辜負行政院期待，並向妻子溫情喊話：「不會讓妳失望」。
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