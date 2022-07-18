快訊

曝15檔金融股地板價 專家建議這樣買：領股息也賺價差

哥吉拉公仔釀婚姻危機 網列5大「不能碰」原因：有感情了

健美、彩妝跟國家發展有關？ 台大國發所論文包山包海

衛福部長交接 薛瑞元：保持平常心

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
衛福部長薛瑞元於18日上任，接替參選台北市長的陳時中。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
衛福部長薛瑞元於18日上任，接替參選台北市長的陳時中。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「薛瑞元IQ、EQ都很好，相信可以勝任衛福部長這個艱難的工作！」前衛福部長陳時中辭職參選台北市長，18日在行政院秘書長李孟諺見證下，交接給原次長薛瑞元。陳時中說，薛瑞元善於溝通，交給他很放心。薛瑞元則說，陳時中做得很好，接任不會感覺忐忑。

新舊交接

屏東縣長潘孟安也到場支持，他說，薛瑞元過去在屏東服務、與在地議員溝通時，就展現出非常好的IQ與EQ，雖然衛福部業務包山包海，需要有非常鎮定的人來面對未來疫情的挑戰，還有與國會的溝通與立委的監督，他相信薛瑞元是最適當的人選。

「請惠賜我一票！」卸任的陳時中笑說，無論在哪個位置都是使命必達，他在五年前接任部長時就期許自己寧願「戰死沙場」，也不要抑鬱而終。陳時中回憶起過去5年多的任期說，與各部會都有很好的合作推動很多法案修正、新訂，除了有政策制定能力，還能與立法院溝通協調，非常感謝過去共事的同仁。

分工沒有問題

對於薛瑞元接任，他也指出，過去在疫情期間配合非常好，整個體系已經一體成形，因此不擔心薛瑞元接任。陳時中在會前接受聯訪時也說，雖然薛瑞元不是防疫指揮官，但接任指揮官的王必勝在決策前也會請教部長的意見，在分工上「沒有問題」。

薛瑞元則說，由於陳時中打下的基礎很好，因此知道自己要接任部長時，心情其實蠻平淡的，過去他在雙和醫院、屏東衛生局待過，醫院的體系複雜程度堪比各部會，但在幾年的努力下也逐漸適應，因此對於衛福部的工作也會盡力而為。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

影／陳時中卸任請秘書準備手帕 請大家惠賜一票

太太會像陳佩琪臉書罵人？陳時中：沒有這種習慣

指揮中心類降級？陳時中自信稱「一體成型」但避談高端

新任部長薛瑞元曾嚇到睡不著 分析「這三點」重拾信心

相關新聞

新官上任 指揮官王必勝下午2時首次主持防疫記者會

衛福部長陳時中將於今天正式交接卸任，由衛福部政次薛瑞元接任部長，醫福會執行長王必勝接任政次及指揮中心指揮官。指揮中心下午...

陳時中誇吳秀梅韌性強 稱沒累死三軍「只累死一鈞」

衛生福利部於今上午10時舉行部長交接典禮，卸任部長陳時中致詞時劈頭就說「請大家惠賜一票」，然後細細感謝每個部會司署這五年...

指揮中心類降級？陳時中自信稱「一體成型」但避談高端

身兼黨主席的蔡英文總統昨在民進黨全代會致詞表示，要抓緊振興經濟的機會，仔細評估開放的時程表，重新爭取國際旅客來台灣。對此...

失去味覺不再是確診指標症狀 醫曝染Omicron五大病徵...會痛7天

國內15日出現首例Omicron BA.5社區感染案例，指揮中心不敢大意，正在評估擴大接種第四劑族群的必要性。林口長庚醫院兒科急診醫師吳昌騰日前分析各國研究，指出以目前全球主流的Omicron BA.

衛福部長交接 洪孟楷：陳時中留下未解密的3謎團

民進黨台北市長參選人陳時中今卸下衛福部長職務，國民黨立委洪孟楷表示，之前就一再強調要參選就應該儘速辭職，防疫工作不能一心...

昨增5例兒童重症 最小9月嬰

本土疫情昨新增二萬四一九六例本土個案、一五六例中重症個案、七十三例死亡個案。指揮中心發言人莊人祥說，再添五例兒童重症，分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。