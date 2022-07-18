衛福部長交接 薛瑞元：保持平常心
「薛瑞元IQ、EQ都很好，相信可以勝任衛福部長這個艱難的工作！」前衛福部長陳時中辭職參選台北市長，18日在行政院秘書長李孟諺見證下，交接給原次長薛瑞元。陳時中說，薛瑞元善於溝通，交給他很放心。薛瑞元則說，陳時中做得很好，接任不會感覺忐忑。
新舊交接
屏東縣長潘孟安也到場支持，他說，薛瑞元過去在屏東服務、與在地議員溝通時，就展現出非常好的IQ與EQ，雖然衛福部業務包山包海，需要有非常鎮定的人來面對未來疫情的挑戰，還有與國會的溝通與立委的監督，他相信薛瑞元是最適當的人選。
「請惠賜我一票！」卸任的陳時中笑說，無論在哪個位置都是使命必達，他在五年前接任部長時就期許自己寧願「戰死沙場」，也不要抑鬱而終。陳時中回憶起過去5年多的任期說，與各部會都有很好的合作推動很多法案修正、新訂，除了有政策制定能力，還能與立法院溝通協調，非常感謝過去共事的同仁。
分工沒有問題
對於薛瑞元接任，他也指出，過去在疫情期間配合非常好，整個體系已經一體成形，因此不擔心薛瑞元接任。陳時中在會前接受聯訪時也說，雖然薛瑞元不是防疫指揮官，但接任指揮官的王必勝在決策前也會請教部長的意見，在分工上「沒有問題」。
薛瑞元則說，由於陳時中打下的基礎很好，因此知道自己要接任部長時，心情其實蠻平淡的，過去他在雙和醫院、屏東衛生局待過，醫院的體系複雜程度堪比各部會，但在幾年的努力下也逐漸適應，因此對於衛福部的工作也會盡力而為。
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