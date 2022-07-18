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失去味覺不再是確診指標症狀 醫曝染Omicron五大病徵...會痛7天

聯合新聞網／ 綜合報導
「失去味覺」已非確診指標性症狀，林口長庚醫院兒科急診醫師吳昌騰直指「喉嚨痛」才是目前確診的首要症狀。 示意圖／ingimage
「失去味覺」已非確診指標性症狀，林口長庚醫院兒科急診醫師吳昌騰直指「喉嚨痛」才是目前確診的首要症狀。 示意圖／ingimage

國內15日出現首例Omicron BA.5社區感染案例，指揮中心不敢大意，正在評估擴大接種第四劑族群的必要性。林口長庚醫院兒科急診醫師吳昌騰日前分析各國研究，指出以目前全球主流的Omicron BA.4、BA.5來說，判斷確診的指標症狀已非「失去味、嗅覺」，首要症狀為喉嚨痛。

吳昌騰16日於臉書粉專發文分析疫情變化，他直言新冠病毒自從變異到Omicron後，全球疫情主流的位置就掌握在Omicron家族手裡，這背後的關鍵在於Omicron的免疫逃逸能力，也就是突破「自然免疫」或「疫苗免疫」的能力。

他分析各國疫情發展，從美國疾病防治中心（CDC）的最新數據看來，截至7月9日這一週，美國有超過81.3%新增確診為BA.4及BA.5感染，其中BA.5佔比為65%，而前一週的BA.4、BA.5感染率則佔新增確診的70%；韓國也受BA.4、BA.5影響，15日新增41310例新冠病例，創下2個多月來新高。

BA.5的症狀為何？吳昌騰引用英國研究發現，失去嗅覺和味覺不再是這波疫情確診最指標性的症狀，這波感染的首要症狀是「喉嚨痛」，其他常見臨床症狀如疲勞、咳嗽、發燒和頭痛等比例均提高，「症狀持續時間為7天」。

根據英國負責疫情追蹤的「ZOE健康研究」發表數據，在上週的1萬7500名確診者中，喉嚨痛是目前確診的首要症狀，約58%確診者通報出現這類症狀，其他排名前十的症狀依序為頭痛（49%）、咳嗽無痰（40%）、流鼻涕（40%）、咳嗽有痰（37%）、聲音沙啞（35%）、打噴嚏（32%）、疲勞（27%）、肌肉疼痛（25%）、頭暈（18%）。

美國白宮首席防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）曾言「Omicron真的可以100％逃脫之前感染產生的抵抗力」，與之前的變種相比，BA.5有著壓倒性的傳播優勢，呼籲人類必須認真對待BA.5。

吳昌騰也直言「我們要認清現實」，大家從疫苗和先前感染中所獲得的免疫力會隨著時間推移而下降，因此「突破性感染」和「再度感染」的情況就是會發生的，但慶幸目前所接種原始病毒株疫苗所產生的免疫力，在面對BA.4、BA.5時，依然能夠對重症、住院和死亡提供有效保護。

新冠肺炎 COVID-19 Omicron BA.5

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